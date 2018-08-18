Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37

hume написав: Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы

Последний вариант выбрала кирпич и комната, которая соседствует с лестничной клеткой. Ибо хотя бы с одной стороны хочу быть без молодых соседей-кроликов. И на потолок брошу шумку, не пожалею денег. А вот что делать с полом... Там предустановленная опция - в кухне теплый пол, так что плавающий делать не получится, а если делать только в комнате, то даже если убирать стяжку, то с большой долей вероятности будет перепад высот...В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...