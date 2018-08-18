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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3843384438453846

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37

  hume написав:Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы

Последний вариант выбрала кирпич и комната, которая соседствует с лестничной клеткой. Ибо хотя бы с одной стороны хочу быть без молодых соседей-кроликов. И на потолок брошу шумку, не пожалею денег. А вот что делать с полом... Там предустановленная опция - в кухне теплый пол, так что плавающий делать не получится, а если делать только в комнате, то даже если убирать стяжку, то с большой долей вероятности будет перепад высот...

В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:40

  Natt написав:И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.


с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:41

  hume написав:Вы же не всерьёз?

Всерьез. Мне скоро заходить в монолит с газоблоком на ремонт. Квартира под аренду, так что особо там распинаться естественно не буду. Тем более, что со стороны кухни общая с соседями стена - почти сплошной монолит, а вот в комнате на общую стену можно и зафигачить, если эти панели хоть в какой-то степени гасят звуки. Ну и типа лофт, как нынче любят. Конечно, надо считать, что там по деньгам.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:43

  adeges написав:
  remark написав:
  adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы


И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?


1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет
2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям.
3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)

а подвесной гипсовый потолок?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:44

  adeges написав:
  Natt написав:И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.

с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?

И себя тоже, ибо соседи о моем спокойствии точно не позаботятся. Как-то заходила на один объект, когда еще стяжку не заливали. б***, там щели между плитами перекрытия такие были, что мужскую руку к соседям снизу просунуть можно было, а женские так и две прекрасно проходили.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:45

  Natt написав:У меня сейчас кирпич. Ну что сказать... Жалею, что не сделала шумку, понадеявшись, что кирпич спасет ситуацию.


Ахаха, то вы даже не представляете что было бы, если бы у вас вместо кирпича был газоблок ))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:51

  Унуноктий написав:
  adeges написав:
1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет
2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям.
3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)

а подвесной гипсовый потолок?


я говорю из грустной практики: у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.

я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).

имеет место быть определенная специфика перекрытий с большим кол-вом металла, но не думаю, что это радикально меняет ситуацию.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:58

  adeges написав:
  Унуноктий написав:
  adeges написав:
1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет
2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям.
3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)

а подвесной гипсовый потолок?


я говорю из грустной практики: у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.

я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).

имеет место быть определенная специфика перекрытий с большим кол-вом металла, но не думаю, что это радикально меняет ситуацию.

ну не знаю в ЖК Голосеево слышно шумы только после 23 когда наступает тишина, и у меня натяжной потолок который звук не задерживает
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:05

  adeges написав:я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).

Так Вы голоса не слышите, а я слышу и сбоку, и сверху, и снизу. И еще... У нас в доме какая-то звезда одно время, видимо, решила выглядеть дома вери секси и носила домашние тапки на каблучке - туда-сюда, туда-сюда... Хорошо, что это не прямо надо мной было. Дома ношу тапки только с мягкой подошвой - соседи говорят, что вообще шагов не слышат.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:07

http://soundmoderator.org/topic1090.html
Если кого-то интересует шумоизоляция потратьте время на изучение основных принципов, чтоб деньги не выкидывать.
lejko_vit
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