Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Он бы спас ситуацию если бы кладка была идеальной. К сожалению то, что штукатурится сверху просто складывается на пару мазков с щелями с ладошку. Монолит нас спасёт.или звукоизоляция по кнауфу, её вполне достаточно, чтоб ушли воздушные шумы
Последний вариант выбрала кирпич и комната, которая соседствует с лестничной клеткой. Ибо хотя бы с одной стороны хочу быть без молодых соседей-кроликов. И на потолок брошу шумку, не пожалею денег. А вот что делать с полом... Там предустановленная опция - в кухне теплый пол, так что плавающий делать не получится, а если делать только в комнате, то даже если убирать стяжку, то с большой долей вероятности будет перепад высот...
В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...
Всерьез. Мне скоро заходить в монолит с газоблоком на ремонт. Квартира под аренду, так что особо там распинаться естественно не буду. Тем более, что со стороны кухни общая с соседями стена - почти сплошной монолит, а вот в комнате на общую стену можно и зафигачить, если эти панели хоть в какой-то степени гасят звуки. Ну и типа лофт, как нынче любят. Конечно, надо считать, что там по деньгам.
adeges написав:межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
И что не помогают всякие Тексаунды, фонестары, шумостопы, стяжки с ватой, как то народ на ютубах изолируются или тоже стеб?
1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет 2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям. 3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
Natt написав:И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.
с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
И себя тоже, ибо соседи о моем спокойствии точно не позаботятся. Как-то заходила на один объект, когда еще стяжку не заливали. б***, там щели между плитами перекрытия такие были, что мужскую руку к соседям снизу просунуть можно было, а женские так и две прекрасно проходили.
adeges написав: 1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет 2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям. 3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
а подвесной гипсовый потолок?
я говорю из грустной практики: у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).
имеет место быть определенная специфика перекрытий с большим кол-вом металла, но не думаю, что это радикально меняет ситуацию.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав: 1) заизолировать перекрытие над вами не возможно изнутри квартиры. для этого нужно, чтобы человек сверху положил звукоизолирующее покрытие - лучше 4+ см - на пол - под стяжку, оторвал стяжку от стен при помощи другого звукоизолурующего материала. но нет гарантий, что это поможет 2) звуки, приходящие из всех другим (кроме перекрытия сверху - хотя конечно это главный источник звука) источников ударного шума, распространяются через колебания по полу, стенам, перекрытиям. 3) главные источники бытового ударного шума в доме - пятки, кондиционеры, басы (сабвуфер - страшная вещь)
а подвесной гипсовый потолок?
я говорю из грустной практики: у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).
имеет место быть определенная специфика перекрытий с большим кол-вом металла, но не думаю, что это радикально меняет ситуацию.
ну не знаю в ЖК Голосеево слышно шумы только после 23 когда наступает тишина, и у меня натяжной потолок который звук не задерживает
adeges написав:я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).
Так Вы голоса не слышите, а я слышу и сбоку, и сверху, и снизу. И еще... У нас в доме какая-то звезда одно время, видимо, решила выглядеть дома вери секси и носила домашние тапки на каблучке - туда-сюда, туда-сюда... Хорошо, что это не прямо надо мной было. Дома ношу тапки только с мягкой подошвой - соседи говорят, что вообще шагов не слышат.