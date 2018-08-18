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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3844384538463847

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.

я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.

-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.
di2gard
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  #<1 ... 3844384538463847
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