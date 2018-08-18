adeges написав:у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.
-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.