Додано: Пон 11 тра, 2020 06:34

Serg-ik написав: striped написав: Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями". Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями".

Согласен.

Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги Согласен.Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги

Да, вопрос социальной инфраструктуры (и инженерной тоже) очень важен.Я предлагаю такой вариант, при котором невозможно будет отмазаться от взятых обязаельств - застройщик, получая прибыль, продавая бетонометры, использует городскую инфраструктуру, а значит или принимать участие в ее поддержании и развитии или платить на это дело. Поэтому, во избежание невыполнения, должен вноситься залог на это дело. В идеале, объект на стадии котлована не должен быть предметом продажи. К сожалению, в государстве, где все всех кидают, очень дорогие кредиты, иначе брался-бы кредит на который строился комплекс, потом продавался на этапе, когда уже не выгодно НЕДОСТРОИТЬ, залоговая илли кредитная сумма вешалась-бы на застройщика и продажи бетонометров он имел право начать только тогда, когда выполнил обязательства по инженерной и социальной инфраструктуре, либо оплатил ее стоимость.