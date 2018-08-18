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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:42
adeges написав:
у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.
-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:24
Santehnik написав: reus написав:
Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:34
Serg-ik написав: striped написав:
Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями".
Согласен.
Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги
Да, вопрос социальной инфраструктуры (и инженерной тоже) очень важен.
Я предлагаю такой вариант, при котором невозможно будет отмазаться от взятых обязаельств - застройщик, получая прибыль, продавая бетонометры, использует городскую инфраструктуру, а значит или принимать участие в ее поддержании и развитии или платить на это дело. Поэтому, во избежание невыполнения, должен вноситься залог на это дело. В идеале, объект на стадии котлована не должен быть предметом продажи. К сожалению, в государстве, где все всех кидают, очень дорогие кредиты, иначе брался-бы кредит на который строился комплекс, потом продавался на этапе, когда уже не выгодно НЕДОСТРОИТЬ, залоговая илли кредитная сумма вешалась-бы на застройщика и продажи бетонометров он имел право начать только тогда, когда выполнил обязательства по инженерной и социальной инфраструктуре, либо оплатил ее стоимость.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:39
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
А на данные реалии, покупатель или "инвестор" должен четко осознавать и понимать в каком он государстве живет, и какие риски его ждут в случае инвестиции или покупки недвижимости. Никто его не заставляет рисковать, поэтому нехер свои потери вешать на налогоплательщиков, все остальное действительно болтовня.
кстати не напомните из каких средств был докапитализирован ПБ на докуя денег?
и это только верхушка айсберга...
а УБ грохнула ЗЕкоманда в лице вавриша и богдана/сотоварищи так что "73% всегда правы"(сарказм)...
Типа системный банк, грохнулась бы банковская система и все такое без национализации. Может и так, но мне кажется, что порох просто побоялся, что его вынесут с банковой, иначе не подписывал популистический закон о компенсации "вкладчикам" ООО "Банка Славянский" А УБ, это жадность, беспредел, передел и коррупция, впрочем, как и все.
Сейчас уже лучше чтобы ПБ остался у государства, но на тот момент, я не уверен чо все было так однозначно. Впрочем, это не тема этой ветки.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:47
Faceless написав: somilitark написав:
Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.
Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию
Тоже вариант. Но такое потянут немногие. Зато понятие "строительная пирамида" просто исчезнет. Когда-то ТММ первые свои дома в Киеве построила и профинансировала самостоятельно ( на Чаадаева, в конце 90-х или начале 00-х - уже не помню).
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