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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:42
adeges написав:
у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.
-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:24
Santehnik написав: reus написав:
Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:34
Serg-ik написав: striped написав:
Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями".
Согласен.
Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги
Да, вопрос социальной инфраструктуры (и инженерной тоже) очень важен.
Я предлагаю такой вариант, при котором невозможно будет отмазаться от взятых обязаельств - застройщик, получая прибыль, продавая бетонометры, использует городскую инфраструктуру, а значит или принимать участие в ее поддержании и развитии или платить на это дело. Поэтому, во избежание невыполнения, должен вноситься залог на это дело. В идеале, объект на стадии котлована не должен быть предметом продажи. К сожалению, в государстве, где все всех кидают, очень дорогие кредиты, иначе брался-бы кредит на который строился комплекс, потом продавался на этапе, когда уже не выгодно НЕДОСТРОИТЬ, залоговая илли кредитная сумма вешалась-бы на застройщика и продажи бетонометров он имел право начать только тогда, когда выполнил обязательства по инженерной и социальной инфраструктуре, либо оплатил ее стоимость.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:39
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
А на данные реалии, покупатель или "инвестор" должен четко осознавать и понимать в каком он государстве живет, и какие риски его ждут в случае инвестиции или покупки недвижимости. Никто его не заставляет рисковать, поэтому нехер свои потери вешать на налогоплательщиков, все остальное действительно болтовня.
кстати не напомните из каких средств был докапитализирован ПБ на докуя денег?
и это только верхушка айсберга...
а УБ грохнула ЗЕкоманда в лице вавриша и богдана/сотоварищи так что "73% всегда правы"(сарказм)...
Типа системный банк, грохнулась бы банковская система и все такое без национализации. Может и так, но мне кажется, что порох просто побоялся, что его вынесут с банковой, иначе не подписывал популистический закон о компенсации "вкладчикам" ООО "Банка Славянский" А УБ, это жадность, беспредел, передел и коррупция, впрочем, как и все.
Сейчас уже лучше чтобы ПБ остался у государства, но на тот момент, я не уверен чо все было так однозначно. Впрочем, это не тема этой ветки.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 06:47
Faceless написав: somilitark написав:
Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.
Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию
Тоже вариант. Но такое потянут немногие. Зато понятие "строительная пирамида" просто исчезнет. Когда-то ТММ первые свои дома в Киеве построила и профинансировала самостоятельно ( на Чаадаева, в конце 90-х или начале 00-х - уже не помню).
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Додано: Пон 11 тра, 2020 07:30
airmax78 написав:UA
Все на этой ветке, включая Вас (исключая Сержа) вкладывались в недострои. И это нормально. Я вот еще ни разу не попадал на недостроях. А на готовом - попадал.
Я вот думаю минимайдан забацать - "Верните мне потери от падения ценника 2007 года по АППС"
А еще надо бы на кого-то повесить удешевление 13 летнего японца 4х4
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Додано: Пон 11 тра, 2020 07:51
Richi написав: rjkz написав:
Почему народ с невключенным мозгом перекладывает свои пройопы на государство?
Почему государство не скажет - Люди! Ваша жадность и глупость - это ваше! Не ипите остальным мОзги!
ЗЫ: Я имею право это писать - я влетел на Сбербанке СССР, но потом не игрался с украинскими банками, мои родители игрались в трастовые игры и где-то выиграли где-то потеряли, но не вопили "Верните нам наши деньги!", Вляпался со стройкой, но не искал виноватых за пределами своего мозга и сам искал выход з ситуации.
Нянька ушла из нашей жизни в 1991 году. Все! Стали взрослыми и независимыми. Сами думаем и принимаем решения. И сами исправляем свои косяки.
А вместо митингов и беспорядков в правительственном квартале - нашли где живет условный микитась, навезли шин ну и майданьте до тех пор покка не решит вопросы. И с банками аналогично.
У Вас не было мысли, что люди платят налоги, которые должны идти на преобразование страны и вправе требовать порядка? Почему в нашей стране можно на дачном участке построить многоэтажный дом и 2-3 года пока этот дом стоят – никому нет до этого дела? Да Бог с ним, с этим домом …. Почему покупатель должен изучать множество документов перед тем как вкладываться? Мы же не приезжаем на заправку с мини-лабораторией, а я помню времена, когда от отвратительного бензина (газолина) патрубки на глазах распадались. Люди не должны разбираться, т.к. для этого они платят налоги на которые содержатся соответствующие организации.
Приведу Вам простой пример, Болгарии. Обычному покупателю, практически не нужно разбираться в качестве строительства т.к. существуют нормы. Не нужно изучать документы застройщика т.к. существуют общедоступные и легко проверяемые 3 акта: Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Цель актов состоит в том, чтобы контролировать отдельные этапы строительного процесса и следить за тем, чтобы отдельные виды строительных и монтажных работ были выполнены в соответствии с действующим законодательством.
Акт 14 (первая ступень) выдаётся, когда проверяются конструкции здания и здание достигло этапа „ грубое строительство/грубая стройка".
Акта 15 - удостоверяет, что здание полностью завершено. Документ подписывается, как компетентными должностными лицами, так и собственниками объекта.
Этим Актом осуществляется и передача строительства от подрядчика инвестору.
Акт 15 устанавливает пригодность строительного объекта к эксплуатации (части или его этапа). Он является констатирующим актом, который удостоверяет, что строительство полностью отвечает утвержденным проектам. Это в принципе означает, что здание передается от строителя инвестору.
Документ содержит описание договоров по выполнению строительства, строительную документацию,. Комплект также прилагаются документы о проведенных испытаниях, измерениях и других работах, которые доказывают, что объект построен правильно. Делается опись места и окружающей среды, для того, чтобы проверить восстановлен ли вид местности, который был перед началом строительства. Описываются недоделанные или плохо выполненные работы, которые следует закончить до подачи заявления на получение разрешения на эксплуатацию объекта.
Акта 16, является разрешением на пользование зданием.
ВСЁ! Людям не надо изучать на какой земле построено, из каких материалов, Вайцеховский или Микитась стоит за этим. Есть Акт 15 – есть люди, которые поставили подписи и гарантируют своей свободой, что здание построено правильно.
Есть Акт 16 - есть подписи ВСЕХ ответственных лиц, которые гарантируют безопасность и законность ввода в эксплуатацию.
Далее начинает работать закон о защите прав потребителя. Гарантия на внутренние работы – 5 лет, на внешние (стены, крыша) – 10 лет (могу не много ошибаться по цифрам).
Вопрос: такой подход государства и предоставление подобной услуги стоит много денег и усилий? И люди прекрасно могут получить доступ к информации и правильно оценить риски.
Приходило это в голову и даже ни один раз, но...
вспомнилась чья-то шутка :
"на партнерских родах папа кричит от страха, мама от боли, а ребенок от того, что родился в Украине".
"Вам не приходило в голову" (с)
, что беспредел, творящийся в стране, не только влияет на микроинвестра ввиде покупателя воздуха над котловваном, но и на инвестора с другими совершенно деньгами, который иногда зимой ездит в Давос? И он почему-то просто не купит воздух над котлованом Киева, а купит в той-же услованой Болгарии/Швейцарии и тп. Поэтому у Украины и нет того "праздника жизни", когда весь мир (до кризиса) захлебывается в бабле. Поэтому у Украины один сплошной кризис. Поэтому из Украины люди и бегут. Но те кто остается и еще и верит в сказки - почему их наивнось должны разделять остальные?
Вы очень хорошо написали про Болгарию. К счастью, времена СССР прошли и можно покупать не только на намытом песке ПОХа, но и на Золотых песках. Мы теперь не крепостные и не заложники. Глобализация! Остается только выбирать. И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие. Надеюсь, он решится рано или поздно.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:07
Natt написав: adeges написав:
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире, закрывание встроенных шкафов, ну и конечно сабвуфер (с этим решил не путем звукоизоляции).
Так Вы голоса не слышите, а я слышу и сбоку, и сверху, и снизу. И еще... У нас в доме какая-то звезда одно время, видимо, решила выглядеть дома вери секси и носила домашние тапки на каблучке - туда-сюда, туда-сюда... Хорошо, что это не прямо надо мной было. Дома ношу тапки только с мягкой подошвой - соседи говорят, что вообще шагов не слышат.
Думаю, панянці варто купити котедж.
Там немає проблем з звукоізоляцією.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:42
adeges написав: Natt написав:
И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.
с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:52
Natt написав: vitaliian написав:
Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.
А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.
клеил вообще с другой целью, но внезапно обнаружилось что в соседней комнате (та что за стенкой с кирпичём, она тоже моя) мой крик перестали слышать. Чистая физика. кстати проклеил им ванную (там нет отопления) и больше зимой ниже 18 в ванной температура не опускалась (до кирпича было 14-15). Не знаю как на счёт эстетики но функционал декоративного гипсового кирпича на высоте. Клеить его может даже ребенок без помошников. И поверхность под него не надо готовить, я только грунтовал но когда решил немножко переделать то понял главный принцип кирпича - один тянет за собой все. Так что если клей хороший такой декор 100 лет простоит.
rjkz написав:
И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие.
не усложняйте ответ на поверхности, ментально украинец застрял в 19 веке, клановость, коррупция, отношение к старикам-инвалидам и сиротам - всё родом из прошлого, когда только формировались общественные институты а полицейского и судью по-детски боялись.
Это массовая задержка в развитии. Простой пример, плохая оценка в школе может вызвать стресс и отбить у ребенка желание учиться, думаете многие учителя это понимают? а потом удивляются до 3-5 класса ребенок учился хорошо и с удовольствием а потом как подменили - из-под палки и со слезами. Если с детства гробить мотивацию, прививать заниженную самооценку и нетерпимость то о каком развитии может идти речь? У нас оценка - основная цель учёбы, а не знания или (что еще более важно) мотивация их получения. Потом родители в шоке в 13 лет их ребенок ничего не хочет - сработала защитная реакция, заставлять меньше надо было.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 11 тра, 2020 09:27, всього редагувалось 4 разів.
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