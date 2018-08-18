Додано: Пон 11 тра, 2020 09:24

hume написав: К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверхукакая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами

По воздушному шуму - дополнительная звукоизоляция хоть как то помогает.По ударному шуму - все кроме плавающего пола у соседей сверху (там где источник шума) просто бесполезно.При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол. В монолиткаркасном доме, этого более чем достаточно чтобы разбудить людей в нескольких квартирах ночью.Современный монолиткаркас по передаче ударного шума это зло.По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей."Чудо материалы" по звукоизоляции типа мембран Тексаунд это развод на деньги.Месяц назад видел картину, как в одном новострое молодая пара со счастливыми лицами тянула из машины в парадное рулоны Тексаунда на много тысяч долларов.Мне их аж жалко стало.