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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:00
hume написав: adeges написав: Natt написав:
И на потолок брошу шумку, не пожалею денег.
с целью? защитить соседей сверху от шума в вашей квартире?
К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами
Перекрытия в 30 см бетона? Это фантастика.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:04
_Mykola_ написав:
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Перекрытия в 30 см бетона? Это фантастика.
20 см перекрытие и 10 см стяжка. Стяжки обычно менее 6 см не встречал, так как нужно залить трубы отопления. Итого 26, на последнем объекте было где то 29 см.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:09
hume написав: _Mykola_ написав:
[
Перекрытия в 30 см бетона? Это фантастика.
20 см перекрытие и 10 см стяжка. Стяжки обычно менее 6 см не встречал, так как нужно залить трубы отопления. Итого 26, на последнем объекте было где то 29 см.
Странно, тогда почему такая слышимость между этажами?
Стены из монолита той же толщины, не дают такого эффекта, и между квартирами ничего не слышно.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:24
hume написав:
К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху
какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами
По воздушному шуму - дополнительная звукоизоляция хоть как то помогает.
По ударному шуму - все кроме плавающего пола у соседей сверху (там где источник шума) просто бесполезно.
При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол. В монолиткаркасном доме, этого более чем достаточно чтобы разбудить людей в нескольких квартирах ночью.
Современный монолиткаркас по передаче ударного шума это зло.
По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
"Чудо материалы" по звукоизоляции типа мембран Тексаунд это развод на деньги.
Месяц назад видел картину, как в одном новострое молодая пара со счастливыми лицами тянула из машины в парадное рулоны Тексаунда на много тысяч долларов.
Мне их аж жалко стало.
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UA
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:33
UA написав:
При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:36
Natt написав:
В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...
Раньше это когда?
До трех волн переселения людей Донбасса в Киев?
Делаем выводы.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:39
lejko_vit написав:
http://soundmoderator.org/topic1090.html
Если кого-то интересует шумоизоляция потратьте время на изучение основных принципов, чтоб деньги не выкидывать.
Ссылка не открывается, но в интернете достаточно информации на эту тему. Желательно ещё помнить физику.
Главное это толщина и вес конструкции. Чудес неё бывает.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:42
UA написав: Natt написав:
В свете вопросов звукоизоляции угловые квартиры предстают в новом свете. Ведь раньше в объявлениях писали "не угловая", преподнося это как достоинство, а сейчас это достоинство весьма сомнительное. Правда, угловые в основном двушки и трешки...
Раньше это когда?
До трех волн переселения людей Донбасса в Киев?
Делаем выводы.
Советская вторичная с разбалансированной вертикальной системой отопления. Угловая квартира = холодная.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:49
UA написав:
уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
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100%
Если вы не слышите соседей, то это не вы хорошо звукоизолировались, а просто сеседи хорошие.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:52
UA написав:
По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
Согласен.
Но это не исключает разницы когда ты идешь разбираться ночью к соседу когда он устраивает застолье, или когда он кашляет.
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