Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.
Правильно уложенный ламинат это лайт версия плавающего пола.
Vlad442 написав:Это не от экономии, а от незнания. Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.
Пробковая это уже для зажиточных крестьян. Не раз наблюдал во всяких не специализированных магазинах когда берётся самая дешёвая клеёнка вместо подложки со словами "подложка это не главное, можно сэкономить"
Шум идет в обе стороны. Когда эта клеенка через месяц продавится в ноль и возрастет уровень воздушного шума в их квартире, они сами пострадают это этой копеечной "экономии", выучив наизусть репертуар телевизора соседей. 80% ошибок в ремонте, особенно в первом, происходят от незнания. Как заказчиков, так и мастеров. Оставшиеся 20% от кривых рук.
hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги