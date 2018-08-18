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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3847384838493850>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:53

  vitaliian написав:
  UA написав:При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.

Правильно уложенный ламинат это лайт версия плавающего пола.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:56

  Vlad442 написав:Правильно уложенный ламинат это лайт версия плавающего пола.

ключевое это "на правильную подложку". Особо экономные укладывают на клеёнку, вместо дерово волокнистой подложки от 4 мм. Тем самым обрекая соседей снизу на вечные муки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:58

В свете этого обсуждения панелька с полнотелыми межквартирным несущими стенами, с планровкой типа звездочки и стоковым линолеумом на полу в чем-то выигрывают соседским более модным новостроям.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:02

  hume написав:
  Vlad442 написав:Правильно уложенный ламинат это лайт версия плавающего пола.

ключевое это "на правильную подложку". Особо экономные укладывают на клеёнку, вместо дерово волокнистой подложки от 4 мм. Тем самым обрекая соседей снизу на вечные муки.

Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:07

  Vlad442 написав:Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.

Пробковая это уже для зажиточных крестьян. Не раз наблюдал во всяких не специализированных магазинах когда берётся самая дешёвая клеёнка вместо подложки со словами "подложка это не главное, можно сэкономить"
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:15

Шум идет в обе стороны. Когда эта клеенка через месяц продавится в ноль и возрастет уровень воздушного шума в их квартире, они сами пострадают это этой копеечной "экономии", выучив наизусть репертуар телевизора соседей.
80% ошибок в ремонте, особенно в первом, происходят от незнания. Как заказчиков, так и мастеров. Оставшиеся 20% от кривых рук.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:18

  hume написав:Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньги

продажа квартиры с ремонтом
35 метров за 85 куе :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/2kom-fayn ... 77086adec0
ПС
Все таки наличие метро есть. Думал будет более двух км от комплекса, но там 1,4 км в самой дальней точке.

после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к
да и аренду надо поднять до 2300-2500
хммм
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:49

  Vlad442 написав:
  UA написав:По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.

Согласен.
Но это не исключает разницы когда ты идешь разбираться ночью к соседу когда он устраивает застолье, или когда он кашляет.

Оце ось уявив в світлі Ковіду і взагалі епідемії туберкульозу. Не знав, що ви такий безстрашний :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:52

  PS4 написав:после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к
да и аренду надо поднять до 2300-2500
хммм

Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53

  rjkz написав:Я предлагаю такой вариант, при котором невозможно будет отмазаться от взятых обязаельств - застройщик, получая прибыль, продавая бетонометры, использует городскую инфраструктуру, а значит или принимать участие в ее поддержании и развитии или платить на это дело. Поэтому, во избежание невыполнения, должен вноситься залог на это дело. В идеале, объект на стадии котлована не должен быть предметом продажи. К сожалению, в государстве, где все всех кидают, очень дорогие кредиты, иначе брался-бы кредит на который строился комплекс, потом продавался на этапе, когда уже не выгодно НЕДОСТРОИТЬ, залоговая илли кредитная сумма вешалась-бы на застройщика и продажи бетонометров он имел право начать только тогда, когда выполнил обязательства по инженерной и социальной инфраструктуре, либо оплатил ее стоимость.

При вашем варианте и цена была бы значительно выше. Чем вам мешает наличие возможности инвестировать в строительство? Это ещё одна альтернатива покупки жилья дешевле, но с определенными рисками. Не готовы рисковать - идите и покупайте готовое жилье -оно всегда есть в продаже.
Елена8
 
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