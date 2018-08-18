hume написав:

Итак, просмотрел все объявления по Файна Тауну. Удивление...тот неловкий момент когда уровень продукта на выход, а не локация, диктует цену. В дупе Нивок, фактически даже не в пешей доступности от метро, через забор от взлётной полосы антонова квартиры торгуются от 1650 уе до 1800 уе без ремонта. И это без променадных аллей, которые будут введены в эксплуатацию с последующими очередями. Посмотрим как оно дальше будет. Но определённо есть за что отдавать эти деньгипродажа квартиры с ремонтом35 метров за 85 куеПСВсе таки наличие метро есть. Думал будет более двух км от комплекса, но там 1,4 км в самой дальней точке.