hume написав: UA написав: уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.

. уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.

100%

Если вы не слышите соседей, то это не вы хорошо звукоизолировались, а просто сеседи хорошие.



так и есть. у меня проблемы начались после смены соседей сверху, до этого я считал звукоизоляцию дома неплохой



так и есть. у меня проблемы начались после смены соседей сверху, до этого я считал звукоизоляцию дома неплохой

насчет звука телевизора снизу как механизма воспитания соседей сверху - это детский лепет. есть другие жесткие способы сделать нахождение в квартире сверху невыносимым, но нужно тогда понимать, что следующая часть общения - не вербальная

