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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:20
hume написав: UA написав:
уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
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100%
Если вы не слышите соседей, то это не вы хорошо звукоизолировались, а просто сеседи хорошие.
так и есть. у меня проблемы начались после смены соседей сверху, до этого я считал звукоизоляцию дома неплохой
насчет звука телевизора снизу как механизма воспитания соседей сверху - это детский лепет. есть другие жесткие способы сделать нахождение в квартире сверху невыносимым, но нужно тогда понимать, что следующая часть общения - не вербальная
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:30
Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
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tatmech
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:44
tatmech написав:
.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой
.Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
Послать его лечить нервы, послать его жить в дом, послать его сразу на йух. Вы и так сделали всё по первокласному разряду, а именно паркет (а не ламинат), пробковая подложка (а не клеёнку). Вы же слышите бег сверху, хотя, скорее всего, там не паркет с пробкой.
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hume
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:44
tatmech написав:
Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
да, все логично. проблемы соседа снизу - это только его проблемы.
до тех пор, пока он не придумает способ дать вам понять, что звук, в том числе ударный шум, имеет двухстороннюю проводимость. а степень готовности к подобным изыскам будет определяться степенью его отчаяния и интенсивности и времени ваших перемещений по квартире.
и как минимум вы могли бы перейти на тапки с толстой подошвой - типа кроксов. но ясно - гордость не позволяет
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:46
tatmech написав:
Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?
Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
Почати розмову з позиції сили, по українськи, вломити йому проміж очей і сказати, щоб не рипався, а то заллєте...
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