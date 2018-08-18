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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3848384938503851>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:20

  hume написав:
  UA написав:уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
.

100%
Если вы не слышите соседей, то это не вы хорошо звукоизолировались, а просто сеседи хорошие.


так и есть. у меня проблемы начались после смены соседей сверху, до этого я считал звукоизоляцию дома неплохой

насчет звука телевизора снизу как механизма воспитания соседей сверху - это детский лепет. есть другие жесткие способы сделать нахождение в квартире сверху невыносимым, но нужно тогда понимать, что следующая часть общения - не вербальная
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:30

Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
tatmech
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:44

  tatmech написав:.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.

Послать его лечить нервы, послать его жить в дом, послать его сразу на йух. Вы и так сделали всё по первокласному разряду, а именно паркет (а не ламинат), пробковая подложка (а не клеёнку). Вы же слышите бег сверху, хотя, скорее всего, там не паркет с пробкой.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:44

  tatmech написав:Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.


да, все логично. проблемы соседа снизу - это только его проблемы.

до тех пор, пока он не придумает способ дать вам понять, что звук, в том числе ударный шум, имеет двухстороннюю проводимость. а степень готовности к подобным изыскам будет определяться степенью его отчаяния и интенсивности и времени ваших перемещений по квартире.

и как минимум вы могли бы перейти на тапки с толстой подошвой - типа кроксов. но ясно - гордость не позволяет
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:46

  tatmech написав:Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.

Почати розмову з позиції сили, по українськи, вломити йому проміж очей і сказати, щоб не рипався, а то заллєте...
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:54

  hume написав:
  tatmech написав:.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.

Послать его лечить нервы, послать его жить в дом, послать его сразу на йух. Вы и так сделали всё по первокласному разряду, а именно паркет (а не ламинат), пробковая подложка (а не клеёнку). Вы же слышите бег сверху, хотя, скорее всего, там не паркет с пробкой.


какая знакомая аргументация...

то что слышит сосед сверху, определяется наличием и хорошестью его соседей сверху. если там бабушка божий одуванчик, которая три раза в день проходит по квартире, то вряд ли ее наличие будет заметно

в целом в этой ситуации можно бороться, или бежать. бежать дорого и унизительно, но все же предпочтительный вариант, если физически вы слабее
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:08

  UA написав:
  hume написав:К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху :mrgreen: какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами

По воздушному шуму - дополнительная звукоизоляция хоть как то помогает.
По ударному шуму - все кроме плавающего пола у соседей сверху (там где источник шума) просто бесполезно.

При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол. В монолиткаркасном доме, этого более чем достаточно чтобы разбудить людей в нескольких квартирах ночью.
Современный монолиткаркас по передаче ударного шума это зло.

По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.

"Чудо материалы" по звукоизоляции типа мембран Тексаунд это развод на деньги.
Месяц назад видел картину, как в одном новострое молодая пара со счастливыми лицами тянула из машины в парадное рулоны Тексаунда на много тысяч долларов.
Мне их аж жалко стало.

Так, в основному питання шуму залежить від сусідів. Якщо це старі пенси, або інтелігентна публіка - тоді в квартирі тихо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:22

  change_pm написав:
  PS4 написав:после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к
да и аренду надо поднять до 2300-2500
хммм

Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.

Інфляції долара США як такого поняття не існує. Якщо хочете більше детально почитати, то Вам сюди https://www.bls.gov/cpi/. І до речі, ціни в США падають Consumer Price Index (CPI): -0.4% in Mar 2020. Яким боком ціни на київські хрущі 1960 років до інфляції в США я не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tatmech написав:на полу паркетная доска с пробковой подложкой
  tatmech написав:Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.

Такого быть не может. Значит допущены ошибки во время укладки паркетной доски. Слишком тонкая подложка, есть "мостики шума" где доска касается стяжки, подложку украли строители.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:54

  change_pm написав:
  PS4 написав:после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к
да и аренду надо поднять до 2300-2500
хммм

Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.


пока что для тех кто в баксе дешевеет всё от подержанных авто и киевских квартир до топлива.
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