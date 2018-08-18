Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей. .
100% Если вы не слышите соседей, то это не вы хорошо звукоизолировались, а просто сеседи хорошие.
так и есть. у меня проблемы начались после смены соседей сверху, до этого я считал звукоизоляцию дома неплохой
насчет звука телевизора снизу как механизма воспитания соседей сверху - это детский лепет. есть другие жесткие способы сделать нахождение в квартире сверху невыносимым, но нужно тогда понимать, что следующая часть общения - не вербальная
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
tatmech написав:.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
Послать его лечить нервы, послать его жить в дом, послать его сразу на йух. Вы и так сделали всё по первокласному разряду, а именно паркет (а не ламинат), пробковая подложка (а не клеёнку). Вы же слышите бег сверху, хотя, скорее всего, там не паркет с пробкой.
tatmech написав:Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
да, все логично. проблемы соседа снизу - это только его проблемы.
до тех пор, пока он не придумает способ дать вам понять, что звук, в том числе ударный шум, имеет двухстороннюю проводимость. а степень готовности к подобным изыскам будет определяться степенью его отчаяния и интенсивности и времени ваших перемещений по квартире.
и как минимум вы могли бы перейти на тапки с толстой подошвой - типа кроксов. но ясно - гордость не позволяет
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
tatmech написав:Сделали ремонт в новострое.Высота-2.70.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Итого,высота квартиры стала 2,57.А почему мы должны за свой счет делать плавающий пол для комфорта соседа снизу(-еще какое-то к-во см высоты квартиры),который ни копейки на звукоизоляцию для себя не вложил,зато весь в претензиях,когда мы днем убираемся после ремонта,или знакомые заходят посмотреть квартиру.Ребенка соседей сверху слышно,как бегает,как разговаривают его родители,но не критично.Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.Понятно,что ковры постелим,когда будем жить,но что посоветовать соседу?Тоже сделать на потолке мин.вату? Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
Почати розмову з позиції сили, по українськи, вломити йому проміж очей і сказати, щоб не рипався, а то заллєте...
tatmech написав:.Потолок подвесной с мин.ватой 5 см,на полу паркетная доска с пробковой подложкой.Жалко его и свои нервы,но ходить все время на "цырлах"и не дышать не получится при всем уважении.
Послать его лечить нервы, послать его жить в дом, послать его сразу на йух. Вы и так сделали всё по первокласному разряду, а именно паркет (а не ламинат), пробковая подложка (а не клеёнку). Вы же слышите бег сверху, хотя, скорее всего, там не паркет с пробкой.
какая знакомая аргументация...
то что слышит сосед сверху, определяется наличием и хорошестью его соседей сверху. если там бабушка божий одуванчик, которая три раза в день проходит по квартире, то вряд ли ее наличие будет заметно
в целом в этой ситуации можно бороться, или бежать. бежать дорого и унизительно, но все же предпочтительный вариант, если физически вы слабее
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
hume написав:К сожалению это понимаете только вы, а многие с остервенением набивают пространство между подвесным потолком минеральной ватой, совершенно забывая, что от ударного шума нужно звукоизолироваться со стороны этого шума. Но одни всё-таки извлекли урок, когда их подтопило сверху какая прелесть доставать мокрую вату из под подвесного потолка. Для изолиции же от звукового шума вполне хватит 30 см бетона между вертикальными квартирами
По воздушному шуму - дополнительная звукоизоляция хоть как то помогает. По ударному шуму - все кроме плавающего пола у соседей сверху (там где источник шума) просто бесполезно.
При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол. В монолиткаркасном доме, этого более чем достаточно чтобы разбудить людей в нескольких квартирах ночью. Современный монолиткаркас по передаче ударного шума это зло.
По моим многочисленным наблюдениям (в домах разного типа) уровень слышимости между соседями в первую очередь определяется контингентном этих самых соседей.
"Чудо материалы" по звукоизоляции типа мембран Тексаунд это развод на деньги. Месяц назад видел картину, как в одном новострое молодая пара со счастливыми лицами тянула из машины в парадное рулоны Тексаунда на много тысяч долларов. Мне их аж жалко стало.
Так, в основному питання шуму залежить від сусідів. Якщо це старі пенси, або інтелігентна публіка - тоді в квартирі тихо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
PS4 написав:после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к да и аренду надо поднять до 2300-2500 хммм
Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.
Інфляції долара США як такого поняття не існує. Якщо хочете більше детально почитати, то Вам сюди https://www.bls.gov/cpi/. І до речі, ціни в США падають Consumer Price Index (CPI): -0.4% in Mar 2020. Яким боком ціни на київські хрущі 1960 років до інфляції в США я не знаю.