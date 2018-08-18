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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3848384938503851

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:14

  Vlad442 написав:
  tatmech написав:на полу паркетная доска с пробковой подложкой
  tatmech написав:Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.

Такого быть не может. Значит допущены ошибки во время укладки паркетной доски. Слишком тонкая подложка, есть "мостики шума" где доска касается стяжки, подложку украли строители.

Есть люди с воистину музыкальным слухом. Помнится, как ко мне раз за разом приходил сосед как только мой тогда еще дошкольник водил фантик на ниточке по ковру(под ним тоже были пробковая подложка и паркет), провоцируя бегать котенка. Так вот этот хмырь прибегал среди бела дня и орал, что у него люстра раскачивается.
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:21

  antey1969 написав:Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.


А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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  #<1 ... 3848384938503851
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