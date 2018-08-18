Додано: Пон 11 тра, 2020 14:23

На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас.

Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах.

По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский.

Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать.

Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.