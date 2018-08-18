RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3849385038513852>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:14

  Vlad442 написав:
  tatmech написав:на полу паркетная доска с пробковой подложкой
  tatmech написав:Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.

Такого быть не может. Значит допущены ошибки во время укладки паркетной доски. Слишком тонкая подложка, есть "мостики шума" где доска касается стяжки, подложку украли строители.

Есть люди с воистину музыкальным слухом. Помнится, как ко мне раз за разом приходил сосед как только мой тогда еще дошкольник водил фантик на ниточке по ковру(под ним тоже были пробковая подложка и паркет), провоцируя бегать котенка. Так вот этот хмырь прибегал среди бела дня и орал, что у него люстра раскачивается.
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9657
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:21

  antey1969 написав:Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.


А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 499
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Это ещё одна альтернатива покупки жилья дешевле, но с определенными рисками. Не готовы рисковать - идите и покупайте готовое жилье -оно всегда есть в продаже

В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок. То что в нашей стране этот механизм превратили в такой говорит о том что наша страна просто недоразвитая, но у развитых людей это работает несколько иначе.
По сути строительство дешевле готового жилья не потому что это "риски" построят/не построят, а потому что ты по сути предоставляешь свои деньги в кредит застройщику на определенный срок с одной стороны, а с другой стороны фиксируешь за собой цену жилья. Потому что через 2 года квартиры могут как подешеветь, так и подорожать и если они подешевеют - это твой проигрыш, а если подорожают - выигрыш. Вот в чем главные риски должны быть.
Вот сейас среднее время ожидания квартиры 2 года. Предположим у человека есть 800к грн, вложив эти деньги на депозит на 2 года он получит около 180к грн процентов.
Тоесть по факту квартира ему обойдется не в 800к, а в 980к. Если сравнить с предложениями готового жилья - оно будет например 1050к. Вот эти 70к разницы это и есть премия человеку за то что он поставил на удорожание.
Santehnik
 
Повідомлень: 327
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:08

  remark написав:
  Serg-ik написав:
  remark написав:Это рекомендация или просто реплика?
это он с меня стебётся


Это понятно, стеб какой то не конструктивный.

почему стеб?
если у человека тактика "сидеть на берегу реки..." то дергаться в данной ситуации ИМХО неразумно, ведь "трупы" еще не плывут...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:23

На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас.
Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах.
По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский.
Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать.
Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.
Santehnik
 
Повідомлень: 327
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:56

  remark написав:
  antey1969 написав:Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.


А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.

в новостроях 60% квартир под аренду
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 06.04.16
Подякував: 765 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:01

  Santehnik написав:На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас.
Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах.
По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский.
Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать.
Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.

Ну, идеализировать КАН тоже не надо.
P.S. Кто это тут с КАНа смеялся?
P.P.S. А что, ни под Республикой ни под ФТ нет подземного паркинга???!!! Идут нах, сорян.
airmax78
 
Повідомлень: 34378
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:09

  vitaliian написав:
  remark написав:
  antey1969 написав:Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.


А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.

в новостроях 60% квартир под аренду

Кажуть, що під'їзди новобудів засираються з величезною швидкістю. Цими самими квартирантами, яких там 60-70%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21334
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:10

  adeges написав:
какая знакомая аргументация...

то что слышит сосед сверху, определяется наличием и хорошестью его соседей сверху. если там бабушка божий одуванчик, которая три раза в день проходит по квартире, то вряд ли ее наличие будет заметно

в целом в этой ситуации можно бороться, или бежать. бежать дорого и унизительно, но все же предпочтительный вариант, если физически вы слабее

Adaеges, вводные данные были даны более чем, на них и ориентировался давая ответ. А именно 2 см дерева под ногами + таки. Речь же не идёт о гулянках с танцами на шпильке, так же речь не идёт о киносеанспх с часами. То есть соседу снизу просто мешает жизнь соседа сверху, которая укладывается в среднестатистическую.
hume
 
Повідомлень: 6470
З нами з: 27.12.12
Подякував: 628 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:11

  Yuri_T написав:
  reus написав:Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?

сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.
кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.
то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.
а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.

моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.
бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.
это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.


На Західній Україні населення ніколи не жалувало СРСР. Я кілька років там провів ще в кінці 1980-х і добре знаю, чим вони дихали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21334
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3849385038513852>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], Santehnik і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18413 2999065
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 18:01
flyman
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13036
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 6666
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85563)
11.05.2020 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.