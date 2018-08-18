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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:14
Vlad442 написав: tatmech написав:
на полу паркетная доска с пробковой подложкой
tatmech написав:
Сосед снизу слышит каждый наш шаг(после его жалоб спустились к нему в квартиру для эксперимента),хотя ходим в одноразовых тапках.
Такого быть не может. Значит допущены ошибки во время укладки паркетной доски. Слишком тонкая подложка, есть "мостики шума" где доска касается стяжки, подложку украли строители.
Есть люди с воистину музыкальным слухом. Помнится, как ко мне раз за разом приходил сосед как только мой тогда еще дошкольник водил фантик на ниточке по ковру(под ним тоже были пробковая подложка и паркет), провоцируя бегать котенка. Так вот этот хмырь прибегал среди бела дня и орал, что у него люстра раскачивается.
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:21
antey1969 написав:
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:34
Елена8 написав:
Это ещё одна альтернатива покупки жилья дешевле, но с определенными рисками. Не готовы рисковать - идите и покупайте готовое жилье -оно всегда есть в продаже
В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок. То что в нашей стране этот механизм превратили в такой говорит о том что наша страна просто недоразвитая, но у развитых людей это работает несколько иначе.
По сути строительство дешевле готового жилья не потому что это "риски" построят/не построят, а потому что ты по сути предоставляешь свои деньги в кредит застройщику на определенный срок с одной стороны, а с другой стороны фиксируешь за собой цену жилья. Потому что через 2 года квартиры могут как подешеветь, так и подорожать и если они подешевеют - это твой проигрыш, а если подорожают - выигрыш. Вот в чем главные риски должны быть.
Вот сейас среднее время ожидания квартиры 2 года. Предположим у человека есть 800к грн, вложив эти деньги на депозит на 2 года он получит около 180к грн процентов.
Тоесть по факту квартира ему обойдется не в 800к, а в 980к. Если сравнить с предложениями готового жилья - оно будет например 1050к. Вот эти 70к разницы это и есть премия человеку за то что он поставил на удорожание.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:08
remark написав: Serg-ik написав: remark написав:
Это рекомендация или просто реплика?
это он с меня стебётся
Это понятно, стеб какой то не конструктивный.
почему стеб?
если у человека тактика "сидеть на берегу реки..." то дергаться в данной ситуации ИМХО неразумно, ведь "трупы" еще не плывут...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:23
На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас.
Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах.
По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский.
Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать.
Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:56
remark написав: antey1969 написав:
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.
в новостроях 60% квартир под аренду
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:01
Santehnik написав:
На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас.
Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах.
По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский.
Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать.
Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.
Ну, идеализировать КАН тоже не надо.
P.S. Кто это тут с КАНа смеялся?
P.P.S. А что, ни под Республикой ни под ФТ нет подземного паркинга???!!! Идут нах, сорян.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:09
vitaliian написав: remark написав: antey1969 написав:
Долго удивлялся, потом сам сходил к нему вниз послушать, но так никакого шума и не обнаружил. В конце концов послал "музыканта" нахрен после очередной его истерики, и закрыл на этом вопрос.
А бывает еще по соседству квартира под аренду куплена, вот это воистину каторга, жить с таким бы***, которое платит деньги лорду и хочет жить как ему вздумается.
в новостроях 60% квартир под аренду
Кажуть, що під'їзди новобудів засираються з величезною швидкістю. Цими самими квартирантами, яких там 60-70%.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:10
adeges написав:какая знакомая аргументация
...
то что слышит сосед сверху, определяется наличием и хорошестью его соседей сверху. если там бабушка божий одуванчик, которая три раза в день проходит по квартире, то вряд ли ее наличие будет заметно
в целом в этой ситуации можно бороться, или бежать. бежать дорого и унизительно, но все же предпочтительный вариант, если физически вы слабее
Adaеges, вводные данные были даны более чем, на них и ориентировался давая ответ. А именно 2 см дерева под ногами + таки. Речь же не идёт о гулянках с танцами на шпильке, так же речь не идёт о киносеанспх с часами. То есть соседу снизу просто мешает жизнь соседа сверху, которая укладывается в среднестатистическую.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:11
Yuri_T написав: reus написав:
Ладно, хрен с той Грузией. Что Вы скажете о результатах реформ в Прибалтике, Польше? Или Вы считаете, сто мы тупее поляк или эстонцев?
сначала ответьте себе на вопрос: на каком грунте проводились "реформы" в Польше и Прибалтике.
кто такой 40-летний поляк или эстонец? это сын/дочь поколения, родившегося во время или сразу после войны.
то есть, их родители, - дедушки/бабушки 40-летнего поляка - были почти взрослые люди, прожившие без совка. конца 10-х начала 20-х годов рождения.
а кто бабушки/дедушки современного 40-летнего украинца? это дети, всю жизнь прожившие в СССР. современный взрослый украинец ничего, кроме совка, не видел на 2 поколения вниз. и бабушки, и родители, были советскими людьми. со всеми вытекающими.
моя бабушка 1919 г.р. была полностью советским человеком, хоть и из раскулаченной семьи. в полном смысле этих слов. вторая бабушка, 1920 г.р., ничем не отличалась.
бабушка современного поляка/прибалта 1919 г.р. лишь в конце тридцатых попала под пропаганду.
это объясняет разницу в менталитете потомков украинцев. тех, что были в совке, и тех, которых присоединили в 1939г.
На Західній Україні населення ніколи не жалувало СРСР. Я кілька років там провів ще в кінці 1980-х і добре знаю, чим вони дихали.
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