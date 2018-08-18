Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ну, идеализировать КАН тоже не надо. P.S. Кто это тут с КАНа смеялся? P.P.S. А что, ни под Республикой ни под ФТ нет подземного паркинга???!!! Идут нах, сорян.
Если бы он был идеальный, там ценник был бы еще выше... Конечно есть минусы, но до их уровня пока никто даже и близко не подходит. Под Республикой нет, под ФТ есть. Республика проект 2012 года, там от этого все недостатки растут. Следующие очереди потихоньку будут фиксить, уже вон начали с того что отказались от дворов-колодцев. А смеялись да и говорили мол кому нужны те ипеня. Только по факту получилось что в ипенях уже сейчас ценник как в ФК)
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 11 тра, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik написав:На тему ценников в ФТ и т д. Вы тут все дружно смеялись с тех кто говорил что за КАНом будущее, но вот вам результат - 1800$ за Нивки уже сейчас. Но то что там 1800$ не означает что это как-то повлияет на цены в других местах. По сути таких комплексов на весь Киев - 3: ФТ, Республика, частично Рыбальский. Юнит не входит в это, Юнит это чуть чуть более растянутый в пространстве Тетрис, совсем другой тип жилья, с красивой территорией вокруг, но всё таки это не санаторий закрытого типа. КТ это была проба пера с кучей ошибок, которые делают этот комплекс совсем слабым на фоне ФТ и Республики поэтому в 2020 году его нет смысла рассматривать, его ценность будет и дальше девальвировать. Так вот, это комплексы по своей сути что-то типа загородного санатория, где на территории есть всё что нужно - школа, садик, спортивные сооружения и прогулочные пространства с одной стороны, а с другой стороны этот санаторий в 500-1500 метрах от метро и городских благ. Тоесть у тебя все прелести загородной спокойной жизни в шаговой доступности от города. Вот за это там платятся деньги. Поэтому от того что там 1800$ - другим комплексам ни холодно, они и рядом не стояли.
Концепция юнита такая же как и файлы с республикой. А именно низкоэтажная застройка со всей инфраструктурой включая школу и садик, единственное, что он не будет закрыт. Тетрис это реально бизнес класс с тренажёрами, консьерж сервисом и прочими вкусными плюшками.
Юнит явно ближе к файне, чем к тетрису
Цена же говорит только о том, что такая концепция востребована и рынок будет пере ориентироваться на неё
hume написав:. А именно низкоэтажная застройка со всей инфраструктурой включая школу и садик, единственное, что он не будет закрыт.
Ну всё таки там этажность не такая уж и низкая + будут башни 25 этажные. Но главное он не будет закрыт, там не будет большой территории с большим количеством инфраструктурых объектов, детских площадок и т д. По сути там будут просто прикольные внутренние дворы + променад. Тот же Тетрис, но более растянутый. Консьерж я думаю тоже прикрутят, но посмотрим. Фишка ж той же ФТ или Республики именно в огромной и закрытой территории с кучей разнообразных активностей. У Юнита так не будет. Хотя конечно это сейчас так, у меня есть некоторые сомнения что после открытия ТРЦ Республики и дороги между очередями, Республика сможет сохранить полностью свою закрытость. Файне в этом плане проще, там реально огороженный квартал получается.
hume написав:Концепция юнита такая же как и файлы с республикой. А именно низкоэтажная застройка со всей инфраструктурой включая школу и садик, единственное, что он не будет закрыт. Тетрис это реально бизнес класс с тренажёрами, консьерж сервисом и прочими вкусными плюшками.
Юнит явно ближе к файне, чем к тетрису
Да, Тетрис - все таки другой уровень. Начиная от материалов (все таки шумоизоляция с керамоблоками и встроенным в стяжку шумоизолирующим слоем будет лучше, высота потолка 3 м (можно еще и потолок изолировать если уж прямо надо), сервисами и прочим + локация. И таки я все еще думаю что даже с учетом карантина/кризиса то что купил по 2600 в УЖЕ ПОСТРОЕННОМ И СДАННОМ Тетрисе2 - неплохая цена на фоне той цены окторую в ФТ (причем еще и не построенном) называют. Хотя возможно КАН попустится с ценами (в долларах) на ФТ/Республику/Юнит да и на теперешние цены в Тетрисе (которые они подняли с прошлой осени) если вдруг кризис будет сильный.
Santehnik написав:В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок. То что в нашей стране этот механизм превратили в такой говорит о том что наша страна просто недоразвитая, но у развитых людей это работает несколько иначе. По сути строительство дешевле готового жилья не потому что это "риски" построят/не построят, а потому что ты по сути предоставляешь свои деньги в кредит застройщику на определенный срок с одной стороны, а с другой стороны фиксируешь за собой цену жилья. Потому что через 2 года квартиры могут как подешеветь, так и подорожать и если они подешевеют - это твой проигрыш, а если подорожают - выигрыш. Вот в чем главные риски должны быть.
Вы же понимаете что инвестирование это всегда риск? Вы можете инвестировать в фондовый рынок и обанкротиться, положить деньги на депозит и не забрать их обратно в полном обьеме- то же самое с инвестициями в недострои. Мы живем там где живем и должны учитывать особенности экономики этой страны.
airmax78 написав:Ну, идеализировать КАН тоже не надо. P.S. Кто это тут с КАНа смеялся? P.P.S. А что, ни под Республикой ни под ФТ нет подземного паркинга???!!! Идут нах, сорян.
Если бы он был идеальный, там ценник был бы еще выше... Конечно есть минусы, но до их уровня пока никто даже и близко не подходит. Под Республикой нет, под ФТ есть. Республика проект 2012 года, там от этого все недостатки растут. Следующие очереди потихоньку будут фиксить, уже вон начали с того что отказались от дворов-колодцев. А смеялись да и говорили мол кому нужны те ипеня. Только по факту получилось что в ипенях уже сейчас ценник как в ФК)
Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800. КАН - кросавчеги.
PS4 написав:после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к да и аренду надо поднять до 2300-2500 хммм
Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.
40 лет назад ставка ФРС,или что там за Центробанк в вашингтонском обкоме, было 30% и выше, а что было во время первого нефтяного кризиса в 73м - вообще жуть. Очереди на заправках как у нас в 90м-91м прилагались. Все рассказывают как прет в цене там недвига за последние 10, 20, 30, ... лет, но то больше "Земля которую больше не производят". А как воспроизводимые товары дорожают, статистика есть? Знаю только по авто, что приличный джип при Никсоне был 5куе, через 20 лет при Рейгане - 15-20куе, при Буше мл., тоже через 20 лет - уже за 40, нынешние цены на них можно посмотреть самим, так что - доллар таки тоже немного туалетная бумажка?
foxluck написав:[ Да, Тетрис - все таки другой уровень. Начиная от материалов (все таки шумоизоляция с керамоблоками и встроенным в стяжку шумоизолирующим слоем будет лучше, высота потолка 3 м (можно еще и потолок изолировать если уж прямо надо), сервисами и прочим + локация. И таки я все еще думаю что даже с учетом карантина/кризиса то что купил по 2600 в УЖЕ ПОСТРОЕННОМ И СДАННОМ Тетрисе2 - неплохая цена на фоне той цены окторую в ФТ (причем еще и не построенном) называют. Хотя возможно КАН попустится с ценами (в долларах) на ФТ/Республику/Юнит да и на теперешние цены в Тетрисе (которые они подняли с прошлой осени) если вдруг кризис будет сильный.
Цена 1800 в сданных квартирах ФТ.
В юните высота потолка 3 м, заполнение -керамоблоки.
Цена 2600 за тетрис довольно демократичная.
Насчёт попустится с ценами очень сомневаюсь. Так как в кт цены ниже 1 куе не опускались. Мы ещё хохотали, что кт продаётся дороже квартета, Ричмонда, и прочих кардинала.
Months or even years of social distancing will cascade through economies. The commercial real-estate sector, already struggling with troubled hotels and retailers, is facing questions about office space since some companies in the U.S. and Europe have already told employees they won’t return to the office for several months. On Thursday, Facebook said its employees can work from home for the balance of 2020.
Поэтому офисы будут меньше нужны и люди будут покупать или арендовать более комфортные квартиры, чтобы им было удобнее работать из дому.
поэтому цены на жилье, особенно бизнес класса - только вверх
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California