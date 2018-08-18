барабашов написав:

change_pm написав: PS4 написав: после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к

да и аренду надо поднять до 2300-2500

хммм после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270кда и аренду надо поднять до 2300-2500хммм

Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік. Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.

40 лет назад ставка ФРС,или что там за Центробанк в вашингтонском обкоме, было 30% и выше, а что было во время первого нефтяного кризиса в 73м - вообще жуть. Очереди на заправках как у нас в 90м-91м прилагались.Все рассказывают как прет в цене там недвига за последние 10, 20, 30, ... лет, но то больше "Земля которую больше не производят". А как воспроизводимые товары дорожают, статистика есть? Знаю только по авто, что приличный джип при Никсоне был 5куе, через 20 лет при Рейгане - 15-20куе, при Буше мл., тоже через 20 лет - уже за 40, нынешние цены на них можно посмотреть самим,