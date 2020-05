Додано: Пон 11 тра, 2020 19:50

Унуноктий написав: rjkz написав:

Не совсем так, хотя посыл правильный.

ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.

В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами". Не совсем так, хотя посыл правильный.ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".

Фонд занял у НБУ и теперь отдаёт деньги. Фонд занял у НБУ и теперь отдаёт деньги.



фонд занял у минфина, и теперь отдает. НБУ отдал год назад фонд занял у минфина, и теперь отдает. НБУ отдал год назад

