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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:22
airmax78 написав:
Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800.
зачем разгоняете инфу по 1800? Доказательства есть? я там был и мне говорили про 1200 при 100% оплате в трёшке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:34
adeges написав:
Поэтому офисы будут меньше нужны и люди будут покупать или арендовать более комфортные квартиры, чтобы им было удобнее работать из дому.
поэтому цены на жилье, особенно бизнес класса - только вверх
Люди, живущие в бизнес классе, как правило не ходят на работу в обычном понимании этого слова.
Я отмечал тенденцию, что у людей возможно изменятся приоритеты в сторону покупки/аренды более комфортного по площади жилья.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:49
Vlad442 написав: adeges написав:
Поэтому офисы будут меньше нужны и люди будут покупать или арендовать более комфортные квартиры, чтобы им было удобнее работать из дому.
поэтому цены на жилье, особенно бизнес класса - только вверх
Люди, живущие в бизнес классе, как правило не ходят на работу в обычном понимании этого слова.
Я отмечал тенденцию, что у людей возможно изменятся приоритеты в сторону покупки/аренды более комфортного по площади жилья.
Ага, а девочки в бизнес-классе никогда не пукают))).
На днях проходил мимо "Альтер Эго", что на Лабораторном переулке.
Обратил внимание, что делается на стеклянных балконах. Слава богу, их пока не застеклили с выносом(а то впечатлительного Макса кондратий бы хватил), но одни уже завалены всяким хламом в лучших традициях хрущей, на других гордо развеваются ряды сушащихся труселей вперемешку с простынями.
А Вы говорите бизнес-класс...
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:52
rjkz написав: Santehnik написав: reus написав:
Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
Фонд занял у НБУ и теперь отдаёт деньги.
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Унуноктий
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:05
барабашов написав: change_pm написав: PS4 написав:
после таких цен не вижу смысла продавать ЦП дешевле чем 270к
да и аренду надо поднять до 2300-2500
хммм
Так і буде скоро при інфляції бакса за 20% в рік.
40 лет назад ставка ФРС,или что там за Центробанк в вашингтонском обкоме, было 30% и выше, а что было во время первого нефтяного кризиса в 73м - вообще жуть. Очереди на заправках как у нас в 90м-91м прилагались.
Все рассказывают как прет в цене там недвига за последние 10, 20, 30, ... лет, но то больше "Земля которую больше не производят". А как воспроизводимые товары дорожают, статистика есть? Знаю только по авто, что приличный джип при Никсоне был 5куе, через 20 лет при Рейгане - 15-20куе, при Буше мл., тоже через 20 лет - уже за 40, нынешние цены на них можно посмотреть самим, так что - доллар таки тоже немного туалетная бумажка?
Х.з...Читаю наразі багато різних економістів. Виглядає так, що нас чекає стагфляція і скоро треба приймати рішення куди з кешу.
Ось тут написав пару думок для різних категорій: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Прошу всіх ділитись своєї думкою...
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:50
Унуноктий написав: rjkz написав:
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
Фонд занял у НБУ и теперь отдаёт деньги.
фонд занял у минфина, и теперь отдает. НБУ отдал год назад
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:59
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800.
зачем разгоняете инфу по 1800? Доказательства есть? я там был и мне говорили про 1200 при 100% оплате в трёшке
1200 мне тоже кажется дорого. Рыбальский для себя рассматриваю по цене не выше 1куе за метр. ФТ по 700-800 - может быть подумал бы.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50
change_pm написав:
Ось тут написав пару думок для різних категорій: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Прошу всіх ділитись своєї думкою...
Первое, что пришло в голову, что там ветка получается интересней, чем тут.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:55
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800.
зачем разгоняете инфу по 1800? Доказательства есть? я там был и мне говорили про 1200 при 100% оплате в трёшке
Несколько раз написали, что речь идёт про цену в готовом
. По умолчанию на форуме всегда приводится цена однокомнатных квартир как самых ходовых. Немного не объективно приводить цену трёшек.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:57
antey1969 написав:
Ага, а девочки в бизнес-классе никогда не пукают))).
На днях проходил мимо "Альтер Эго", что на Лабораторном переулке.
Обратил внимание, что делается на стеклянных балконах. Слава богу, их пока не застеклили с выносом(а то впечатлительного Макса кондратий бы хватил), но одни уже завалены всяким хламом в лучших традициях хрущей, на других гордо развеваются ряды сушащихся труселей вперемешку с простынями.
А Вы говорите бизнес-класс...
Думаю там активно идут ремонты. Возможно бизмесмены не въехали ещё.
Не обратили внимание трусы модные были, или семейки обычные?
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