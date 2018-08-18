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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3851385238533854

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:59

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Ось тут написав пару думок для різних категорій: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Прошу всіх ділитись своєї думкою...

Первое, что пришло в голову, что там ветка получается интересней, чем тут.

девочки, так что вы тут забыли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Обратил внимание, что делается на стеклянных балконах..... одни уже завалены всяким хламом в лучших традициях хрущей, на других гордо развеваются ряды сушащихся труселей вперемешку с простынями.
А Вы говорите бизнес-класс...

какой бизнесс, такой и класс. На труселях и отходах тоже делают бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав: Рыбальский для себя рассматриваю по цене не выше 1куе за метр. ФТ по 700-800 - может быть подумал бы.

Хватит заливать. Не будете Вы там брать.
Такие цены в обоих ЖК были только на старте. В следующий раз будут только в случае резкого скачка курса на 35-40 без пересмотра ценников в отделах продаж
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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