девочки, так что вы тут забыли?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:59
девочки, так что вы тут забыли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
какой бизнесс, такой и класс. На труселях и отходах тоже делают бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хватит заливать. Не будете Вы там брать.
Такие цены в обоих ЖК были только на старте. В следующий раз будут только в случае резкого скачка курса на 35-40 без пересмотра ценников в отделах продаж
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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