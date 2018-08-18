Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Обратил внимание, что делается на стеклянных балконах..... одни уже завалены всяким хламом в лучших традициях хрущей, на других гордо развеваются ряды сушащихся труселей вперемешку с простынями. А Вы говорите бизнес-класс...
какой бизнесс, такой и класс. На труселях и отходах тоже делают бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
antey1969 написав:Ага, а девочки в бизнес-классе никогда не пукают))). На днях проходил мимо "Альтер Эго", что на Лабораторном переулке. Обратил внимание, что делается на стеклянных балконах. Слава богу, их пока не застеклили с выносом(а то впечатлительного Макса кондратий бы хватил), но одни уже завалены всяким хламом в лучших традициях хрущей, на других гордо развеваются ряды сушащихся труселей вперемешку с простынями. А Вы говорите бизнес-класс...
Думаю там активно идут ремонты. Возможно бизмесмены не въехали ещё. Не обратили внимание трусы модные были, или семейки обычные?
Стройматериалы на балконах тоже кое-где были, их не учитываем. Хз, какие там труселя, но висел их не один ряд и не на одном балконе. С чего бы это строителям ходить во всем белом, розовом и голубом? Или это какие-то неправильные строители?)))