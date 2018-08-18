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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3852385338543855

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Кто завтра на работу идёт?

У кого работа в пешей доступности. "Это же очевидно" (Платформа 2019). Все остальные будут либо стоять в пробках, либо давиться в забитом общественном транспорте.
Много что пооткрывали, а метро забыли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:13

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800.

зачем разгоняете инфу по 1800? Доказательства есть? я там был и мне говорили про 1200 при 100% оплате в трёшке

1200 мне тоже кажется дорого. Рыбальский для себя рассматриваю по цене не выше 1куе за метр. ФТ по 700-800 - может быть подумал бы.

Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом Кристал что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мечты материальны. В Рыбальском - хорошо. В любое время суток. Жаль, конечно, что канал подвис. Не должен был Порох Тигипке Кузню продавать.
airmax78
 
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  #<1 ... 3852385338543855
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