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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3852385338543855

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Кто завтра на работу идёт?

У кого работа в пешей доступности. "Это же очевидно" (Платформа 2019). Все остальные будут либо стоять в пробках, либо давиться в забитом общественном транспорте.
Много что пооткрывали, а метро забыли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:13

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Там такой же паркинг как в КТ. Отдельностоящий. Мокрый фасад, 2.7 потолки, на окраине города. И цена метра 1800.

зачем разгоняете инфу по 1800? Доказательства есть? я там был и мне говорили про 1200 при 100% оплате в трёшке

1200 мне тоже кажется дорого. Рыбальский для себя рассматриваю по цене не выше 1куе за метр. ФТ по 700-800 - может быть подумал бы.

Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом Кристал что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мечты материальны. В Рыбальском - хорошо. В любое время суток. Жаль, конечно, что канал подвис. Не должен был Порох Тигипке Кузню продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 03:29

  airmax78 написав:
  BIGor написав:

Ну что тут скажешь? На Соляной и вообще на Татарке (да и вообще много где в Киеве), можно снимать хорроры и слэшеры за 0 грн. вложений в декорации.


Пересмотрел - конечно противно.
Но я уже давно махнул на это рукой. Это не тот город, который реально любили киевляне. Его сейчас просто не за что любить.
Но это чисто эмоциональное и эстетическое.
В практическом смысле, конечно, надо было разделить исторический и деловой центры. А деловой центр, в свою очередь, чтобы был не один, а в каждом районе. Но это не наш путь.
С другой стороны, ругать какие-то отдельные локации...А где в Киеве по-другому? Надо просто сказть, что Киев - это такой чердак, к который напихали все подряд без всякой задней мысли.
Вот отличный был-бы вариант - сделать проспект Победы чисто деловым, просто представьте проспект в стеклянных небоскребах (тут хоть-бы один достроить :mrgreen: ) но кто даст снести совкошедевры :mrgreen: . И насколько это разгрузит центр города от транспорта.

ЗЫ: Да-да, знаю, но все-авно не пойду в мэры :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 03:47

  airmax78 написав:
  hume написав:
  BIGor написав: :shock:

Эир, объясните как вам это нравилось? Это какая то псевдо историческая отрыжка под фирменным соусом укрбуда. ПодолЪ ГрадЪ, как это вы там не приобрели квартирку

Мне не нравится застройка, меня бесит тотальная запаркованность, но есть там какая-то особая атсосфера. В Новолипках, например, она напрочь отсутствует, на всеми любимой Мечникова и ЛУ - ее нет. На Сермиле - нет никакой атмосферы. А на Воздвиженке - есть.


Макс, я немного поспорю.
Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.
Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.

Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 03:53

  reus написав:
  Frant написав:1991 - 52 млн, 2020 - офіційно 37 млн (неофіційно, може й 32 млн).
ВВП-2020 в 1,5 рази меньше, ніж ВВП-1991. Радянські мости падають, дорогі страшні, 25% працездатного населення - за кордоном.

Назвіть будь ласка нам, основні досягнення цієї тержави за 29 років
По пунктам.
Тому що я не бачу жодного.
Обрання клоуна преЗедентом у воєнний час - прошу не рахувати досягненням

Якщо рівняти з 90-ми, то ми живемо набагато краще. Але значно гірше за Европейців.
А досягнення одне, але важливе, ми змогли відстояти свою незалежність.


Есть еще одно - народ Украины ментально уже довольно далеко отошел от северных "братьЁв". Началось это скорей после первого майдана, как развилка дороги. И сейчас между нами уже нет тождественности. Но и идти еще далеко.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 03:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Вот отличный был-бы вариант - сделать проспект Победы чисто деловым, просто представьте проспект в стеклянных небоскребах

Сер.миля (Большая Васильковская и окрестности) в какой-то мере может двигаться в этом направлении. Там и ТРЦ (Оушен старый и новый, Гулливер и прочие) и Бизнес-центры (Торонто и прочие) и ЖК Бизнес и около-бизнес класса и всякие рестораны и прочие развлечения и концертный зал Украина (какой есть).
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