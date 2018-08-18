У кого работа в пешей доступности. "Это же очевидно" (Платформа 2019). Все остальные будут либо стоять в пробках, либо давиться в забитом общественном транспорте.
Много что пооткрывали, а метро забыли.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:13
Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом Кристал что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мечты материальны. В Рыбальском - хорошо. В любое время суток. Жаль, конечно, что канал подвис. Не должен был Порох Тигипке Кузню продавать.
Додано: Вів 12 тра, 2020 03:29
Пересмотрел - конечно противно.
Но я уже давно махнул на это рукой. Это не тот город, который реально любили киевляне. Его сейчас просто не за что любить.
Но это чисто эмоциональное и эстетическое.
В практическом смысле, конечно, надо было разделить исторический и деловой центры. А деловой центр, в свою очередь, чтобы был не один, а в каждом районе. Но это не наш путь.
С другой стороны, ругать какие-то отдельные локации...А где в Киеве по-другому? Надо просто сказть, что Киев - это такой чердак, к который напихали все подряд без всякой задней мысли.
Вот отличный был-бы вариант - сделать проспект Победы чисто деловым, просто представьте проспект в стеклянных небоскребах (тут хоть-бы один достроить ) но кто даст снести совкошедевры . И насколько это разгрузит центр города от транспорта.
ЗЫ: Да-да, знаю, но все-авно не пойду в мэры
Додано: Вів 12 тра, 2020 03:47
Макс, я немного поспорю.
Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.
Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.
Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.
Додано: Вів 12 тра, 2020 03:53
Есть еще одно - народ Украины ментально уже довольно далеко отошел от северных "братьЁв". Началось это скорей после первого майдана, как развилка дороги. И сейчас между нами уже нет тождественности. Но и идти еще далеко.
Додано: Вів 12 тра, 2020 03:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сер.миля (Большая Васильковская и окрестности) в какой-то мере может двигаться в этом направлении. Там и ТРЦ (Оушен старый и новый, Гулливер и прочие) и Бизнес-центры (Торонто и прочие) и ЖК Бизнес и около-бизнес класса и всякие рестораны и прочие развлечения и концертный зал Украина (какой есть).
Додано: Вів 12 тра, 2020 05:29
Я не знаю ни одного киевлянина, которому нравится это убожество.
Это как-раз с квартирой цыганского барона одного порядка вещи. Новодел "под старину".
Кроме того, это уже не слишком широко известно, в этом квартале...сели можно так сказать...очень большие косяки по качеству строительства.
В Киеве есть и удачно отреставрированные дома и новострои, органично вписавшиеся в старую застройку, но это единицы и скорее исключение.
Додано: Вів 12 тра, 2020 05:47
Тогда Вам должна была понравиться Липинка...или нет?
Если-бы Вам вдруг, совершенно случайно, понадобилось зайти в Сильпо или аптеку на углу Салютной и Щербаков(ского)а. то Вы были бы неприятно удивлены (или просто аху...ах!как удивлены) как плотностью контингента на тротуарах так и его колоритом. Начнете рефлекторно прижимать карманы, одновременно пытаясь не дышать носом...вообще не дышать.
Из плюсов локации разве что Мегамаркет в бывшем кинотеатре Нивки и ...если к ней относится ...172 гимназия, но она перегружена дальше некуда. Фсе. Перманентная пробка перед пр-том Победы будет вишенкой на торте, а до метро пехом допилять конечно не проблема, хотя меньшее расстояние от МК до м.Сырец вызывало кидание тапками.
Я когда-то рассматривал инвестицию в Салютную 2, но место мне очень не понравилось.
Додано: Вів 12 тра, 2020 05:54
Уже миллион раз писал - во время строительства договорился с прорабом на доме и до заливки стяжки сделал звуко и гидроизоляцию и себе и соседям сверху. Уже много лет мир-дружба-жевачка. Декоративная 3-мм пробка дополнила звукоизоляцию, но вообще этот вопрос должен быть грамотно проработан архитектором (не дизайнером), потому как вопрос комплексный.
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