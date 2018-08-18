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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 06:05
Жека79 написав: Natt написав: Жека79 написав:
Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории
Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
Для начала хотя бы избегать квартир с межквартирными перегородками из газо/пено/ блоков
Или же толщина перегородок должна быть не менее 20 мм.
По крайней мере, в достроенном недострое новый застройщик местами увеличил толщину перегородок еще одним слоем 10мм (2х10мм) и это таки дало результат.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 06:11
adeges написав: _Mykola_ написав:
межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
Почему?
Есть масса звукоизолирующих материалов, правда все они эффективны в квартире сверху, чтобы их не слышали снизу. А кто захочет тратить деньги на квартиру своих соседей сверху? Только такой дуралей как я.
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- Подякував: 4784 раз.
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2
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