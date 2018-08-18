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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 06:05
Жека79 написав: Natt написав: Жека79 написав:
Но если честно , то я за жизнь в квартире где не слышно соседей, чем за жизнь в квартире с красивой лавочкой на территории
Так если сейчас, как выше писали, в любой новостройке печаль со звукоизоляцией, что делать? Жить в хруще? Делать полную шумку?
Для начала хотя бы избегать квартир с межквартирными перегородками из газо/пено/ блоков
Или же толщина перегородок должна быть не менее 20 мм.
По крайней мере, в достроенном недострое новый застройщик местами увеличил толщину перегородок еще одним слоем 10мм (2х10мм) и это таки дало результат.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 06:11
adeges написав: _Mykola_ написав:
межэтажные перекрытия и другие несущие элементы конструкции не изолируются ничем и удары голых пяток не говоря уже про басы, не остановимы
Почему?
Есть масса звукоизолирующих материалов, правда все они эффективны в квартире сверху, чтобы их не слышали снизу. А кто захочет тратить деньги на квартиру своих соседей сверху? Только такой дуралей как я.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:12
rjkz написав:
Или же толщина перегородок должна быть не менее 20 мм.
По крайней мере, в достроенном недострое новый застройщик местами увеличил толщину перегородок еще одним слоем 10мм (2х10мм) и это таки дало результат.
В моем новострое 200м газобетон межквартирный.
Слышимость сильная.Особенно ударный шум. Такие простенки просто гудят.
Поклейка на стены всяких минват и прочие бюджетные непрофессиональные решения частично помогают заглушить речь. Любые стуки, самые слабые - вовсе нет. Нужны другие дорогие решения. Возможно у вас между 2×100 мм что-то ещё лежит, и блоки не касаются друг друга, и это лучше,чем 200 мм сплошная.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:53
di2gard написав: adeges написав:
у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.
-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.
Молодец, садись, пять!
Вариантов очень много, но принцип правильный.
Я как раз и применил звукотеплоизол Славутского рубероидного завода. 2 мм с заводом на стены. -22Дб ударного шума. Соседям сверху сделал в 2 слоя..
Есть еще системы Стиродура, Уцина и пр. Но это намного дороже, хотя и намного лучше.
Есть вариации с пробковым агломератом.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:58
vitaliian написав: Natt написав: vitaliian написав:
Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.
А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.
клеил вообще с другой целью, но внезапно обнаружилось что в соседней комнате (та что за стенкой с кирпичём, она тоже моя) мой крик перестали слышать. Чистая физика. кстати проклеил им ванную (там нет отопления) и больше зимой ниже 18 в ванной температура не опускалась (до кирпича было 14-15). Не знаю как на счёт эстетики но функционал декоративного гипсового кирпича на высоте. Клеить его может даже ребенок без помошников. И поверхность под него не надо готовить, я только грунтовал но когда решил немножко переделать то понял главный принцип кирпича - один тянет за собой все. Так что если клей хороший такой декор 100 лет простоит.
rjkz написав:
И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие.
не усложняйте ответ на поверхности, ментально украинец застрял в 19 веке, клановость, коррупция, отношение к старикам-инвалидам и сиротам - всё родом из прошлого, когда только формировались общественные институты а полицейского и судью по-детски боялись.
Это массовая задержка в развитии. Простой пример, плохая оценка в школе может вызвать стресс и отбить у ребенка желание учиться, думаете многие учителя это понимают? а потом удивляются до 3-5 класса ребенок учился хорошо и с удовольствием а потом как подменили - из-под палки и со слезами. Если с детства гробить мотивацию, прививать заниженную самооценку и нетерпимость то о каком развитии может идти речь? У нас оценка - основная цель учёбы, а не знания или (что еще более важно) мотивация их получения. Потом родители в шоке в 13 лет их ребенок ничего не хочет - сработала защитная реакция, заставлять меньше надо было.
1. Гипс в ванной - ошибка.
2. Совершенно согласен.
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