vitaliian написав:

Natt написав: vitaliian написав: Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне. Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.

А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение. А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.

rjkz написав: И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие. И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие.

клеил вообще с другой целью, но внезапно обнаружилось что в соседней комнате (та что за стенкой с кирпичём, она тоже моя) мой крик перестали слышать. Чистая физика. кстати проклеил им ванную (там нет отопления) и больше зимой ниже 18 в ванной температура не опускалась (до кирпича было 14-15). Не знаю как на счёт эстетики но функционал декоративного гипсового кирпича на высоте. Клеить его может даже ребенок без помошников. И поверхность под него не надо готовить, я только грунтовал но когда решил немножко переделать то понял главный принцип кирпича - один тянет за собой все. Так что если клей хороший такой декор 100 лет простоит.не усложняйте ответ на поверхности, ментально украинец застрял в 19 веке, клановость, коррупция, отношение к старикам-инвалидам и сиротам - всё родом из прошлого, когда только формировались общественные институты а полицейского и судью по-детски боялись.Это массовая задержка в развитии. Простой пример, плохая оценка в школе может вызвать стресс и отбить у ребенка желание учиться, думаете многие учителя это понимают? а потом удивляются до 3-5 класса ребенок учился хорошо и с удовольствием а потом как подменили - из-под палки и со слезами. Если с детства гробить мотивацию, прививать заниженную самооценку и нетерпимость то о каком развитии может идти речь? У нас оценка - основная цель учёбы, а не знания или (что еще более важно) мотивация их получения. Потом родители в шоке в 13 лет их ребенок ничего не хочет - сработала защитная реакция, заставлять меньше надо было.