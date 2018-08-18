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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:53
di2gard написав: adeges написав:
у меня на потолке гипсокартон, на котором 10 см минваты - пофиг. соседа сверху я заставил - когда он делать ремонт - бросить на пол акустическую вату 2 см, на 4 он не согласился, не знаю, насколько он все сделал по технологии в отношении отрыва от стен - но вата там лежит.
я не слышу работу их телевизора, но слышу каждое движение по квартире.
-Защита от УДАРНОГО шума производится путем устройства т.н. "плавающего пола", когда армированная стяжка лежит на слое звукоизоляционного покрытия, а также изолирована от примыкающих стен упругими прокладками. Тогда стук шпилек не переходит на конструкцию. Толщина звукоизола при этом может быть тонкой - единицы милиметров.
Молодец, садись, пять!
Вариантов очень много, но принцип правильный.
Я как раз и применил звукотеплоизол Славутского рубероидного завода. 2 мм с заводом на стены. -22Дб ударного шума. Соседям сверху сделал в 2 слоя..
Есть еще системы Стиродура, Уцина и пр. Но это намного дороже, хотя и намного лучше.
Есть вариации с пробковым агломератом.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:58
vitaliian написав: Natt написав: vitaliian написав:
Я клеил декоративный гипсовый кирпич на всю стену, после чего соседей слышал только сверху и в вентиляционное окно на кухне.
А вот за это гранд мерси. То есть Вы не сразу его клеили и была возможность сравнить "до" и "после"? Возьму идею на вооружение.
клеил вообще с другой целью, но внезапно обнаружилось что в соседней комнате (та что за стенкой с кирпичём, она тоже моя) мой крик перестали слышать. Чистая физика. кстати проклеил им ванную (там нет отопления) и больше зимой ниже 18 в ванной температура не опускалась (до кирпича было 14-15). Не знаю как на счёт эстетики но функционал декоративного гипсового кирпича на высоте. Клеить его может даже ребенок без помошников. И поверхность под него не надо готовить, я только грунтовал но когда решил немножко переделать то понял главный принцип кирпича - один тянет за собой все. Так что если клей хороший такой декор 100 лет простоит.
rjkz написав:
И Украина явно не конкурентна. Почему - сложный философский вопрос, которому уже не одно десятилетие.
не усложняйте ответ на поверхности, ментально украинец застрял в 19 веке, клановость, коррупция, отношение к старикам-инвалидам и сиротам - всё родом из прошлого, когда только формировались общественные институты а полицейского и судью по-детски боялись.
Это массовая задержка в развитии. Простой пример, плохая оценка в школе может вызвать стресс и отбить у ребенка желание учиться, думаете многие учителя это понимают? а потом удивляются до 3-5 класса ребенок учился хорошо и с удовольствием а потом как подменили - из-под палки и со слезами. Если с детства гробить мотивацию, прививать заниженную самооценку и нетерпимость то о каком развитии может идти речь? У нас оценка - основная цель учёбы, а не знания или (что еще более важно) мотивация их получения. Потом родители в шоке в 13 лет их ребенок ничего не хочет - сработала защитная реакция, заставлять меньше надо было.
1. Гипс в ванной - ошибка.
2. Совершенно согласен.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:01
vitaliian написав: UA написав:
При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.
Если-бы пол был пробковый или пробковая подложка под ламинат...
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36
Richi написав:
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
причина в другом, нет альтернативы, если на рынке все продавцы сказочники- наперсточники, остаётся довериться одному из них (либо вообще никому). Еще можно вести статистику сколько % от обещанного выполнил застройщик. Может в дорогих сегментах этот % будет выше но не в эконом, в этом их бизнес - наобещать чтобы продать, а всё что недовыполнил - прибыль..
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