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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3850385138523853

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:01

  vitaliian написав:
  UA написав:При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.


Если-бы пол был пробковый или пробковая подложка под ламинат...
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.

причина в другом, нет альтернативы, если на рынке все продавцы сказочники- наперсточники, остаётся довериться одному из них (либо вообще никому). Еще можно вести статистику сколько % от обещанного выполнил застройщик. Может в дорогих сегментах этот % будет выше но не в эконом, в этом их бизнес - наобещать чтобы продать, а всё что недовыполнил - прибыль..
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:15

  rjkz написав:
Макс, я немного поспорю.
Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.
Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.

Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.

Много где раньше помойка была. Но это не отменяет того, что сегодня там приятно находиться. Все, конечно, в сравнении познается, и, вероятно, внутри ФТ находиться намного лучше, но если сравнивать Воздвиженку с прилегающим Подолом, то Воздвиженка это оазис. И выходя из ФТ ты попадаешь на ул. Салютную или в поле, а выходя из Воздвиженки ты попадаешь на Андреевский спуск и ул. Десятинную или на Пейзажную аллею. Качество там видно невооруженным глазом. В этом плане Укрбудовские творения, кстати, чуть лучше, чем то что построили Горбаль с Ярославским.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:1. Гипс в ванной - ошибка.
обоснуйте)
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах.

Интересный вопрос. Посмотрите объявление о продаже и аренде квартир в советской вторичке, фото санузлов. Часто встречаются ванные с грибком на межплиточных швах...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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