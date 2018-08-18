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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 08:01
vitaliian написав: UA написав:
При чём, под ударным шумом подразумевается даже монетка 10 копеек упавшая на пол
заставить стелить на пол ковры на законодательном уровне. Надо мной в квартире с ламинатом (ламинат - чистое зло) молодая квартиранка по утрам ходила на шпильках, ощущение как будто в голову забивают гвозди. На грани терпимого. Хуже только перфоратор.
Если-бы пол был пробковый или пробковая подложка под ламинат...
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36
Richi написав:
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
причина в другом, нет альтернативы, если на рынке все продавцы сказочники- наперсточники, остаётся довериться одному из них (либо вообще никому). Еще можно вести статистику сколько % от обещанного выполнил застройщик. Может в дорогих сегментах этот % будет выше но не в эконом, в этом их бизнес - наобещать чтобы продать, а всё что недовыполнил - прибыль..
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:15
rjkz написав:
Макс, я немного поспорю.
Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.
Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.
Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.
Много где раньше помойка была. Но это не отменяет того, что сегодня там приятно находиться. Все, конечно, в сравнении познается, и, вероятно, внутри ФТ находиться намного лучше, но если сравнивать Воздвиженку с прилегающим Подолом, то Воздвиженка это оазис. И выходя из ФТ ты попадаешь на ул. Салютную или в поле, а выходя из Воздвиженки ты попадаешь на Андреевский спуск и ул. Десятинную или на Пейзажную аллею. Качество там видно невооруженным глазом. В этом плане Укрбудовские творения, кстати, чуть лучше, чем то что построили Горбаль с Ярославским.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:31
rjkz написав:
1. Гипс в ванной - ошибка.
обоснуйте)
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:51
vitaliian написав:
И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах.
Интересный вопрос. Посмотрите объявление о продаже и аренде квартир в советской вторичке, фото санузлов. Часто встречаются ванные с грибком на межплиточных швах...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:03
vitaliian написав:
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
Очень странно ведёт себя гипсовый кирпич в воде, впервые такое слышу. Может он бетонный?
Нормального производителя дсп вряд ли когда расклеится. По крайней мере есть примеры эксплуатации кухнь с основой из дсп от 5 до 20 лет. Нигде ничего не расклеилось.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:15
vitaliian написав: rjkz написав:
1. Гипс в ванной - ошибка.
обоснуйте)
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
Влажность в ванной при приеме горячего душа очень высокая, вся поверхность покрывается тонкой водяной пленкой, разве что если принимать душ при открытых дверях, но тогда эта влага будет идти в квартиру. Ну или если сделать ну очень хорошую вентиляцию этак с 20 кратным обновлением всего объема воздуха за час, но тогда будет сильный сквозняк и падение давления в ванной, да и венканал скорее всего не потянет такой объем.
Кухонная вытяжка, как правило имеет гораздо бОльшую производительность и объем кухни больше, и до потолка эта влага уже доходит не в таком агрессивной виде.
Если мебельное ДСП разбухает, это говорит только о некачественном проектировании и сборке мебели.
ДСП нужно все резы кромковать (это увеличивает стоимость на пару сотен гривен, но оно того стоит, и даже те которые примыкают к внутренним поверхностям), это дает как минимум два положительных эффекта, первый резко уменьшается эмиссия формальдегидов, и второй - влага не попадет. Очень многие мастера которые делают мебель на заказ удивляются требованию полного кромкования, ибо это оччень редко требуют заказчики.
Как вариант если уже все собрано и кромкование не доделать, то можно покрыть проблемные места тонкой пленкой воска или бесцветного герметика.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:23
rjkz написав:
Я не знаю ни одного киевлянина, которому нравится это убожество.
Это как-раз с квартирой цыганского барона одного порядка вещи. Новодел "под старину".
Кроме того, это уже не слишком широко известно, в этом квартале...сели можно так сказать...очень большие косяки по качеству строительства.
В Киеве есть и удачно отреставрированные дома и новострои, органично вписавшиеся в старую застройку, но это единицы и скорее исключение.
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:37
xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
Там закос под старину с пенопластвыми барельефами, пенопластвыми розово-синими фасадами и нагромождением всех архитектурных изысков 19 века (чтоб па бАгАтому), и всё это в современном жк.
Тупым колхозникам не нравится.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:44
xio13 написав: rjkz написав:
Я не знаю ни одного киевлянина, которому нравится это убожество.
Это как-раз с квартирой цыганского барона одного порядка вещи. Новодел "под старину".
Кроме того, это уже не слишком широко известно, в этом квартале...сели можно так сказать...очень большие косяки по качеству строительства.
В Киеве есть и удачно отреставрированные дома и новострои, органично вписавшиеся в старую застройку, но это единицы и скорее исключение.
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
Ну - на вигляд , нове , без мешканців - це одна справа . А повністю обжите зі всіми нюансами - зовсім інше . Як там жити - головне питання - а не вигляд зовнішній ...
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