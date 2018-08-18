Додано: Вів 12 тра, 2020 12:05

xio13 написав:

Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.



Не сравнить с современным мусором.



Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники. Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.Не сравнить с современным мусором.Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.

"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?