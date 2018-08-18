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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:44
Ну куда мне спорить с экспертом , который знает все породы ламинатов, клеев, гипсокартонов, гвоздей, пенопластов и еще почем сдать однушку удачнее, скопив лишних 1000 грн.
Я говорю о общем впечетлении людей, которые поворачивая с андреевского попадают туда. Там действительно все на вид очень круто.
А колхозникам, в основном и нравится современное типа рт, тетрис, хуетрис и тд.
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xio13
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:59
xio13 написав:
Я говорю о общем впечетлении людей, которые поворачивая с андреевского попадают туда. Там действительно все на вид очень круто.
Мне как коренному киевлянину не нравится воздвиженка. Потому что не настоящая, а бутафорская. И потому что из-за плохой гидроизоляции там на наружных стенах уже краска отпадает и соль/грибок и трещины. Да эти дома через 10-15 лет будут в очень плачевном внешнем состоянии.
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foxluck
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:03
Воздвиженка - это кич. Но вся трагедия Киева в том, что даже такой кич на фоне остального Киева выглядит как конфета. Плюс уникальный локейшен и рельеф делают этот микрорайон Киева очень и очень приятным.
Конечно, если бы Киев был застроен улицами Городецкого/Заньковецкой и сплошными Рыбальскими с ФТ на окраинах, Воздвиженка в этом всем смотрелась бы как дикая безвкусица. Но сорян... На фоне 99% киевской застройки - Воздвиженка это таки райский сад.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:05
xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?
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striped
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:07
xio13 написав:
Ну куда мне спорить с экспертом , который знает все породы ламинатов, клеев, гипсокартонов, гвоздей, пенопластов и еще почем сдать однушку удачнее, скопив лишних 1000 грн.Я говорю о общем впечетлении людей, которые поворачивая с андреевского попадают туда.
Там действительно все на вид очень круто.
А колхозникам, в основном и нравится современное типа рт, тетрис, хуетрис и тд.
мне кажется в эксперта играетесь вы, безапелляционо заявив, что это лучший район Киева.
В такой стране как наша я бы крепко призадумался когда ваше мнение совпадает с ОБЩИМ впечатлением людей (тем более если таких около 73%)
Никонову же просто нужно приклеить к тетрису пару пластиковых барельефов, ну или башню с часами на худой конец, тогда публика будет благосклонна
, а то настроил для колхоза..
Востаннє редагувалось hume
в Вів 12 тра, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:07
Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...
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Puente
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:13
striped написав:
"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?
Кстати, там уже вроде выстраивали по 16 ть этажей. На видео Чаплынського, когда он там в тупик въехал.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:26
Puente написав:
Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...
где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50
striped написав: xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:54
Vlad442 написав:
Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.
в первой квартире еще году так в 2009 делал такую подложку по совету толковых людей. все супер
главное оружие рашистов - ложь
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