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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:57
Santehnik написав:
В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок.
что за бред? покупайте готовое. инвестирование в строительство рисковое всегда и везде
главное оружие рашистов - ложь
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