RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3851385238533854

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50

  striped написав:
  xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.

Не сравнить с современным мусором.

Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.


"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?

ДВРЗ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 21321
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:54

  Vlad442 написав:Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.


в первой квартире еще году так в 2009 делал такую подложку по совету толковых людей. все супер
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:57

  Santehnik написав:В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок.


что за бред? покупайте готовое. инвестирование в строительство рисковое всегда и везде
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
fenix81
 
Повідомлень: 239
З нами з: 15.06.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:25

  fenix81 написав:гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк


банк за тебя все сделает
PS4
 
Повідомлень: 380
З нами з: 26.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:30

  Richi написав:Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом - Park Lake что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.


От тебе бомбонуло... бережи себе.

Не можна так нервувати за інших.

Зи. Не переживай, Сержика і ко туди ніхто не заманить. Повітря до 50 куе там нема:-( все дорожче...

Парк лейк це для ледачих фітоняш літо десь пересидіти.


Зи. Квінс відкрився. Народу тьма. Може пере заразяться і вимруть на радість людям:-)
От тоді і заживемо!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15288
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:42

  Мизантрóп написав:
  Puente написав:Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...

где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!

Це само собою . Маю на увазі смугу взагалі вздовж Дніпра - де фактично перехід в верхнього міста донизу ...
Puente
 
Повідомлень: 3052
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55

  fenix81 написав:гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк

Баксы налом. Банк не нужен, но если есть обоюдное желание, никто не запрещает.
Vlad442
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:13

  fenix81 написав:гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк

деньги налом. Проводка денег через РВС банк. Справка 100 у.е.
promyshlennik
 
Повідомлень: 47
З нами з: 27.02.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3851385238533854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18413 2999907
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 18:01
flyman
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 6916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.