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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50
striped написав: xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?
ДВРЗ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:54
Vlad442 написав:
Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.
в первой квартире еще году так в 2009 делал такую подложку по совету толковых людей. все супер
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:57
Santehnik написав:
В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок.
что за бред? покупайте готовое. инвестирование в строительство рисковое всегда и везде
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:20
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
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fenix81
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:25
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
банк за тебя все сделает
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:30
Richi написав:
Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом - Park Lake что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.
От тебе бомбонуло... бережи себе.
Не можна так нервувати за інших.
Зи. Не переживай, Сержика і ко туди ніхто не заманить. Повітря до 50 куе там нема:-( все дорожче...
Парк лейк це для ледачих фітоняш літо десь пересидіти.
Зи. Квінс відкрився. Народу тьма. Може пере заразяться і вимруть на радість людям:-)
От тоді і заживемо!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:42
Мизантрóп написав: Puente написав:
Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...
где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!
Це само собою . Маю на увазі смугу взагалі вздовж Дніпра - де фактично перехід в верхнього міста донизу ...
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
Баксы налом. Банк не нужен, но если есть обоюдное желание, никто не запрещает.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:13
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
деньги налом. Проводка денег через РВС банк. Справка 100 у.е.
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