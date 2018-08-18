Richi написав:

Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.Вы ранее восхищались ЖК под Киевом - Park Lake что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.