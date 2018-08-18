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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:50
striped написав: xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
"По виду" - если нравятся яркие цвета, то можно поехать зарядиться позитивом в Комфорт Таун. Ну или теперь в Файна Таун.
С коммуникациями там грустно - можно поискать историю про этот район - его планировали сделать как Липки, но что-то пошло не так и люди потеряли в цене даже несмотря на ракету прежних лет. Плюс у них вроде с фундаментами беда. А теперь там еще и свечку решили втулить - будет еще веселее. Как выезжать оттуда - это отдельная песня в стиле блюз.
Хотя какой район или даже место привести в качестве альтернативы - затруднюсь. Может товарищи риелторы подскажут?
ДВРЗ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:54
Vlad442 написав:
Это не от экономии, а от незнания.
Я сам впервые сейчас услышал про такую вещь. Думал нужно на пробковую подложку.
в первой квартире еще году так в 2009 делал такую подложку по совету толковых людей. все супер
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:57
Santehnik написав:
В том то и дело что не должно быть никаких рисков в вопросе строительства, это не лоторейный билет и не фондовый рынок.
что за бред? покупайте готовое. инвестирование в строительство рисковое всегда и везде
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:20
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
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fenix81
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:25
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
банк за тебя все сделает
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:30
Richi написав:
Не сочтите за хамство, но Вы реально живёте своими фантазиями. Нарисовали, представили - зашибись, хочу! Я когда покупал квартиру в одном комплексе, то ходил туда несколько раз, а разное время суток, чтобы посмотреть на месте что происходит, общался с жильцами и т.д. Вы хоть раз приехали на Рыбальский вечером, погулять? Наверняка там товарняки с таким грохотом ходят, что вся иллюзия о уютном гнёздышке сразу пропадёт.
Вы ранее восхищались ЖК под Киевом - Park Lake что-то там .... Я задал вопрос: Вы там были? В ответ тишина. Рассказываю: охринительные картинки и макет. Как они продают?! Можно продавать женщинам на эмоциях или мужчинам на фактах. По эмоциям - озеро поросшее камышом и ветер пронизывающий. От дороги до ЖК метров 300, но чтобы подъехать, надо 1,5 км. по просёлочной дороге ехать в объезд и обещание, что сделают дорогу через поле ...
По факту - 1,5 дома часть, которых окна в окна и ебнyтая цена. Рассказывают, как будет хорошо и замечательно, но ценник словно это уже всё готово.
В Киеве огромная недостача недвижимости. Другого объяснения я не могу найти.
Например, там где я покупал (не Украина), очень похожая концепция с этим ЖК, но с той лишь разницей, что ВСЯ прилегающая территория уже была готова не смотря на то, что дома стояли в строительных лесах и там делали даже не внутреннюю отделку, а наружную. Т.е. риелтору не нужно было объяснять, что там будет школа, там детская площадка, а там ... Можно было зайти в любую из квартир и через леса увидеть реальный вид из окна, понимая что будет рядом. Стояли не то, что лавочки и летняя площадка кафе, парковки, стоянка для велосипедов, но даже утки в пруду уже плавали.
Как вообще такой эстет, как Вы рассматривает Рыбальский??? Ну я мог бы понять если бы он Вам отошёл по наследству или в счёт безнадёжного долга, но Вы же озвучиваете ценник по которому готовы покупать.
От тебе бомбонуло... бережи себе.
Не можна так нервувати за інших.
Зи. Не переживай, Сержика і ко туди ніхто не заманить. Повітря до 50 куе там нема:-( все дорожче...
Парк лейк це для ледачих фітоняш літо десь пересидіти.
Зи. Квінс відкрився. Народу тьма. Може пере заразяться і вимруть на радість людям:-)
От тоді і заживемо!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:42
Мизантрóп написав: Puente написав:
Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...
где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!
Це само собою . Маю на увазі смугу взагалі вздовж Дніпра - де фактично перехід в верхнього міста донизу ...
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
Баксы налом. Банк не нужен, но если есть обоюдное желание, никто не запрещает.
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Vlad442
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:13
fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
деньги налом. Проводка денег через РВС банк. Справка 100 у.е.
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promyshlennik
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:35
promyshlennik написав: fenix81 написав:
гайз кто нить знает как щас покупка квартиры происходит? баксы налом передают а по банку проводят? вроде когда то читал что суммы свыше ХХХ должны через банк
деньги налом. Проводка денег через РВС банк. Справка 100 у.е.
Если вам это спокойней, то можно и купить справку в банке, а можно взять листик А4, напечатать там график авансовых платежей по 49999 в день, или какое там ограничение, табличка с датами, продваец ставит пару десятков подписей и все ОК. Штарфа за нарушение для физлиц нет, так что даже если поймают, можно не переживать. На любой вопрос можно ответить "это мой старый товарищ, платил по частям чтобы сэкономить на комиссионных банка".
У нотариуса нет вообще никаких вопросов к порядку расчета. Спрашивает на сделке "рассчитались?" и оформляет куплю-продажу.
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Vlad442
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