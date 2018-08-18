Мизантрóп написав:
где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!
Рядом с Андреевским спуском есть своя лысая гора- на неё ведёт лестница. Проблема Воздвиженки в том, что туда во время осадков стекает вся вода/ грязь с этих холмов
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:19
Рядом с Андреевским спуском есть своя лысая гора- на неё ведёт лестница. Проблема Воздвиженки в том, что туда во время осадков стекает вся вода/ грязь с этих холмов
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать
p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52
Лайфхаки и свинорылинг застройщиков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52
У нас некоторые такие хитрые до сих пор за ЖЭК не платят, потому что считают, что раз не живут, то и платить не должны.
А вообще Ваше отсутствие и правда не означает, что Вы не должны платить.
З.Ы. Мне кажется, Вы спрашивали с месяц назад в ветке, можно ли оттянуть момент оформления права собственности, чтобы не платить за коммунальные?
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:32
У каждого своя правда, момент действительно скользкий. Значит нужно читать договор инвестирования, и поступать как заблагорассудится, раз две стороны быкуют и играют не по правилам. То есть, когда застройщик затягивает и срывает все сроки сдачи объекта на год а то и на два. Инвестор, несёт все финансовые риски самостоятельно ( снимает жильё на стороне, живёт не понятно где, но упорно продолжает ждать, когда построится объект) но если инвестор по каким либо причинам не заселяется, а причины могут быть разные. То в любом случае инвестор выгребает по полной, и несёт все финансовые риски снова ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:36
necovi4, ну если я правильно понимаю, то Вы, уже зная приблизительно суммы платежей, специально не захотели устанавливать счетчики тепла, хотя могли поставить их и прикрутить краники. И специально оттягивали момент оформления права собственности, чтобы уйти от платежей, хотя по факту услуги предоставлялись.
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:38
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