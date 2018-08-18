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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3852385338543855

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:19

  Мизантрóп написав:
  Puente написав:Воздвиженка ... Ну от просто подумати - район поблизу центра - але чомусь не обжитий по суті . Схили , горби , яри ... Вся ця смуга вздовж Дніпра зовсім не цікава для житла - пошукайте перекази старокиївські про оті всі місця . З одного боку - Лиса гора , а з іншого - змієві яри ...

где Лысая и где жульё на Воздвиженке? Их разделяют километры!

Рядом с Андреевским спуском есть своя лысая гора- на неё ведёт лестница. Проблема Воздвиженки в том, что туда во время осадков стекает вся вода/ грязь с этих холмов
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать

p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52

  necovi4 написав:Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать

p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))

Лайфхаки и свинорылинг застройщиков :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52

  necovi4 написав:Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить )))
У нас некоторые такие хитрые до сих пор за ЖЭК не платят, потому что считают, что раз не живут, то и платить не должны.
А вообще Ваше отсутствие и правда не означает, что Вы не должны платить.
З.Ы. Мне кажется, Вы спрашивали с месяц назад в ветке, можно ли оттянуть момент оформления права собственности, чтобы не платить за коммунальные?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:32

  Natt написав:
  necovi4 написав:Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить )))
У нас некоторые такие хитрые до сих пор за ЖЭК не платят, потому что считают, что раз не живут, то и платить не должны.
А вообще Ваше отсутствие и правда не означает, что Вы не должны платить.
З.Ы. Мне кажется, Вы спрашивали с месяц назад в ветке, можно ли оттянуть момент оформления права собственности, чтобы не платить за коммунальные?

У каждого своя правда, момент действительно скользкий. Значит нужно читать договор инвестирования, и поступать как заблагорассудится, раз две стороны быкуют и играют не по правилам. То есть, когда застройщик затягивает и срывает все сроки сдачи объекта на год а то и на два. Инвестор, несёт все финансовые риски самостоятельно ( снимает жильё на стороне, живёт не понятно где, но упорно продолжает ждать, когда построится объект) но если инвестор по каким либо причинам не заселяется, а причины могут быть разные. То в любом случае инвестор выгребает по полной, и несёт все финансовые риски снова ? :D :D :D
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:36

necovi4, ну если я правильно понимаю, то Вы, уже зная приблизительно суммы платежей, специально не захотели устанавливать счетчики тепла, хотя могли поставить их и прикрутить краники. И специально оттягивали момент оформления права собственности, чтобы уйти от платежей, хотя по факту услуги предоставлялись.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:38

  necovi4 написав: но если инвестор по каким либо причинам не заселяется, а причины могут быть разные. То в любом случае инвестор выгребает по полной, и несёт все финансовые риски снова ? :D :D :D

Конечно. Только так это и работает.
airmax78
 
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