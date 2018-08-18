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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:46
Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать
p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52
necovi4 написав:
Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать
p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))
Лайфхаки и свинорылинг застройщиков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52
necovi4 написав:
Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить )))
У нас некоторые такие хитрые до сих пор за ЖЭК не платят, потому что считают, что раз не живут, то и платить не должны.
А вообще Ваше отсутствие и правда не означает, что Вы не должны платить.
З.Ы. Мне кажется, Вы спрашивали с месяц назад в ветке, можно ли оттянуть момент оформления права собственности, чтобы не платить за коммунальные?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:32
Natt написав: necovi4 написав:
Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить )))
У нас некоторые такие хитрые до сих пор за ЖЭК не платят, потому что считают, что раз не живут, то и платить не должны.
А вообще Ваше отсутствие и правда не означает, что Вы не должны платить.
З.Ы. Мне кажется, Вы спрашивали с месяц назад в ветке, можно ли оттянуть момент оформления права собственности, чтобы не платить за коммунальные?
У каждого своя правда, момент действительно скользкий. Значит нужно читать договор инвестирования, и поступать как заблагорассудится, раз две стороны быкуют и играют не по правилам. То есть, когда застройщик затягивает и срывает все сроки сдачи объекта на год а то и на два. Инвестор, несёт все финансовые риски самостоятельно ( снимает жильё на стороне, живёт не понятно где, но упорно продолжает ждать, когда построится объект) но если инвестор по каким либо причинам не заселяется, а причины могут быть разные. То в любом случае инвестор выгребает по полной, и несёт все финансовые риски снова ?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:36
necovi4, ну если я правильно понимаю, то Вы, уже зная приблизительно суммы платежей, специально не захотели устанавливать счетчики тепла, хотя могли поставить их и прикрутить краники. И специально оттягивали момент оформления права собственности, чтобы уйти от платежей, хотя по факту услуги предоставлялись.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:38
Конечно. Только так это и работает.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:00
necovi4 написав:
упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря.
наверняка счётчик есть индивидуальный. Опломбирован? Показания есть? Общедомовой тоже должен быть. Есть показзания?
В управляющей компании был хоть один дворник трудоустроен? Табель рабочего времени заполнен?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:02
Natt написав:necovi4
, ну если я правильно понимаю, то Вы, уже зная приблизительно суммы платежей, специально не захотели устанавливать счетчики тепла, хотя могли поставить их и прикрутить краники. И специально оттягивали момент оформления права собственности, чтобы уйти от платежей, хотя по факту услуги предоставлялись.
Весь сыр бор и кроется, в том, что в декабре,счётчики тепла проблематично установить, из за бюрократических проволочек со стороны чиновников, мол устанавливать можно только в неотопительный сезон. В общем бедные инвесторы, застройщики имеют их со всех сторон
Я скорее всего заплачу, и не буду бодаться, так как банально нет времени заниматься и воевать с комфорт мастером. Сумма не думаю, что будет космическая. А вот сама тенденция, что застройщики в любой ситуации ставят инвестора на колени, не много удручает))
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necovi4
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:16
Риск возни с застройщиком за пару соток/тысяч гривен того не стоит, часто застройщики прописывают в договоре - в случае неподписания основного договора в определённый срок, возвращают оплаченную сумму в гривнах минус неустойка, около 5%, у всех по разному, рисковать смысла мало
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:29
rjkz написав: Santehnik написав: reus написав:
Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
Не НБУ наполняет фонд, конечно.
Но в случае нехватки средств Фонд может взять кредит. И кабмин или кто там его прокредитовал в свое время, что до сих пор должен.
Идея, что Фонд должен гасить только из своих резервов здравая, но для этого нужен продолжительный период накопления средств, нго не было. Можно, конечно, было бы сказать, что раз средства закончились - ждите, пока появятся, и выплаты бы растянули на десятки лет. Но, во-первых, закон такой ход не предусматривает, и именно для таких случаев Фонд может одолжить. Во-вторых, с таким подходом непонятен смысл Фонда вообще, если выплат все равно не будет в обозримом будущем, да и соблазн вообще на него забить, мол нет денег, ждите, лет через сто может до вас очередь дойдёт
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