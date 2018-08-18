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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:38
Первый написав:
Народу тьма. Може пере заразяться і вимруть на радість людям:-)
От тоді і заживемо!
хорошо бы.Пробки вечером-жуть,но объехал
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:52
necovi4 написав:
Весь сыр бор и кроется, в том, что в декабре,счётчики тепла проблематично установить, из за бюрократических проволочек со стороны чиновников, мол устанавливать можно только в неотопительный сезон. В общем бедные инвесторы, застройщики имеют их со всех сторон
Я скорее всего заплачу, и не буду бодаться, так как банально нет времени заниматься и воевать с комфорт мастером. Сумма не думаю, что будет космическая. А вот сама тенденция, что застройщики в любой ситуации ставят инвестора на колени, не много удручает))
По идее должна быть какая-то запорная арматура, которая позволяет перекрывать подачу теплоносителя, чтобы была возможность установить счетчик. Но то такое.
Правильно, лучше не бодаться, тем более, что правда не совсем на Вашей стороне. Банально могут ключи не выдать или доки не оформить, пока не закроете задолженности - оно надо? А застройщики вынуждены ставить покупателей на колени, ибо мы такие вильнолюди, что в любой ситуации стараемся кого-то объегорить. Все-таки застройщик не обязан платить из своего кармана за отопление Вашей квартиры.
В том числе и поэтому, кстати, многие застройщики, если дом сдан в эксплуатацию зимой, переносят выдачу ключей на весну, чтобы избежать таких ситуаций, как мы сейчас обсуждаем. А потом инвесторы жалуются, что их стройку задержали и они не могут зайти на ремонт.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:54
Faceless написав: rjkz написав: Santehnik написав:
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
Не НБУ наполняет фонд, конечно.
Но в случае нехватки средств Фонд может взять кредит. И кабмин или кто там его прокредитовал в свое время, что до сих пор должен.
Идея, что Фонд должен гасить только из своих резервов здравая, но для этого нужен продолжительный период накопления средств, нго не было. Можно, конечно, было бы сказать, что раз средства закончились - ждите, пока появятся, и выплаты бы растянули на десятки лет. Но, во-первых, закон такой ход не предусматривает, и именно для таких случаев Фонд может одолжить. Во-вторых, с таким подходом непонятен смысл Фонда вообще, если выплат все равно не будет в обозримом будущем, да и соблазн вообще на него забить, мол нет денег, ждите, лет через сто может до вас очередь дойдёт
Необхідність Фонду кредитуватись закладена в базову модель функціонування системи.
Вводиться тимчасова адміністрація/активи банку розкрадаються через хабарницьке дисконтування продажу прав вимоги/коштів на виплати гарантованих сум не вистачає.
Нормалізація роботи цієї системи шляхом виключної міри покарання або відрубані кінцівки за розкрадання (інакше не виходить) - і питань нема.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:07
Еще на тему вильнолюдей. У нас народ сильно возмущался, что с них берут единоразовый платеж за вывоз строительного мусора. Мол, им этот контейнер нах не нужен, их строители и так найдут, куда выбросить? А куда? Так че далеко ходить - рядом же лесок!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:13
necovi4 , как я уже люблю заранее ваш Киев)))
Сдача моей новостройки в Херсоне:
При получении документов на квартиру , ключи на тот момент не дали. Сказали , что после голосования по осбб. Там и выдадут. Так и вышло. Собрались у дома, выбрали осбб, председателя, правление, утвердили статут.
Получили ключи.
Ни одна услуга не была подключена: свет, вода, тепло.
Проголосовали за тепло, подключили аж через полгода, так как было требование батареи у 50+ % жильцов. Кароч все, кто не хотел, опломбировали ввод в квартиру, остальные поставили счётчики на квартиры и получили тепло. Только потом они стали получать счета.
Причем тут у вас тепло, которое пользовал застройщик, вообще не ясно.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:51
Natt написав:
Еще на тему вильнолюдей. У нас народ сильно возмущался, что с них берут единоразовый платеж за вывоз строительного мусора. Мол, им этот контейнер нах не нужен, их строители и так найдут, куда выбросить? А куда?
Так че далеко ходить - рядом же лесок!
из жизни
остатки всевозможных растворов в канализацию
строймусор в вентканалы
кстати а сколько единоразовый платеж?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:52
Hotab написав:necovi4
, как я уже люблю заранее ваш Киев)))
Сдача моей новостройки в Херсоне:
При получении документов на квартиру , ключи на тот момент не дали. Сказали , что после голосования по осбб. Там и выдадут. Так и вышло. Собрались у дома, выбрали осбб, председателя, правление, утвердили статут.
Получили ключи.
Ни одна услуга не была подключена: свет, вода, тепло.
Проголосовали за тепло, подключили аж через полгода, так как было требование батареи у 50+ % жильцов. Кароч все, кто не хотел, опломбировали ввод в квартиру, остальные поставили счётчики на квартиры и получили тепло. Только потом они стали получать счета.
Причем тут у вас тепло, которое пользовал застройщик, вообще не ясно.
+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:05
Прохожий написав:
из жизни
остатки всевозможных растворов в канализацию
строймусор в вентканалы
кстати а сколько единоразовый платеж?
Да, канализация - это печаль, у нас не раз в доме чистили. Ну тут не только строители отличились - если этожемати искренне считают, что подгузник нужно выбрасывать в унитаз, то о чем говорить?
Платеж 2000 грн.
Востаннє редагувалось Natt
в Вів 12 тра, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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