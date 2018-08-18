В 16-ом году люди были в недоумении, что уже нельзя снять новострой с ремонтом за 5 тыс возле метро. Когда тогда инвестировал, в моем самом радужном бизнес плане фигурировала цифра 7 тыс за однушку. После роста аренды в 2 с лишним раза с 15-ого, временный откат на 30% не выглядит катастрофой.
По поводу посуточников - они хотят хоть как-то компенсировать простой, но, на самом деле, не конкурент долгосрочной аренде, потому что дают сверхдешевые цены только на период карантина, перетягивая на себя глупых арендаторов. Нормальный понимает, что с предложениями, фиксирующими цену менее чем на полгода, не стоит связываться, а нужно застолбить шару на максимально возможный срок.