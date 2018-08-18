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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3854385538563857

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:29

  Oak написав:
В Киеве появилась возможность снять достаточно хорошую квартиру, одно-двух комнатную в пределах 5000-6000 гривень.

И камень в огород лендлордам:
Сейчас около 25% от общего числа квартир, которые ранее сдавались посуточно, перепрофилировались на долгосрочную аренду.

В 16-ом году люди были в недоумении, что уже нельзя снять новострой с ремонтом за 5 тыс возле метро. Когда тогда инвестировал, в моем самом радужном бизнес плане фигурировала цифра 7 тыс за однушку. После роста аренды в 2 с лишним раза с 15-ого, временный откат на 30% не выглядит катастрофой.
По поводу посуточников - они хотят хоть как-то компенсировать простой, но, на самом деле, не конкурент долгосрочной аренде, потому что дают сверхдешевые цены только на период карантина, перетягивая на себя глупых арендаторов. Нормальный понимает, что с предложениями, фиксирующими цену менее чем на полгода, не стоит связываться, а нужно застолбить шару на максимально возможный срок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:42

  airmax78 написав:Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.

обвала не будет, потихоньку будут сползать цены до осени... потом стабилизируются...
Унуноктий
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  #<1 ... 3854385538563857
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