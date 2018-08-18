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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3854385538563857

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.

Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами".
Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:29

  Oak написав:
В Киеве появилась возможность снять достаточно хорошую квартиру, одно-двух комнатную в пределах 5000-6000 гривень.

И камень в огород лендлордам:
Сейчас около 25% от общего числа квартир, которые ранее сдавались посуточно, перепрофилировались на долгосрочную аренду.

В 16-ом году люди были в недоумении, что уже нельзя снять новострой с ремонтом за 5 тыс возле метро. Когда тогда инвестировал, в моем самом радужном бизнес плане фигурировала цифра 7 тыс за однушку. После роста аренды в 2 с лишним раза с 15-ого, временный откат на 30% не выглядит катастрофой.
По поводу посуточников - они хотят хоть как-то компенсировать простой, но, на самом деле, не конкурент долгосрочной аренде, потому что дают сверхдешевые цены только на период карантина, перетягивая на себя глупых арендаторов. Нормальный понимает, что с предложениями, фиксирующими цену менее чем на полгода, не стоит связываться, а нужно застолбить шару на максимально возможный срок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня знакомые снимали квартиру "недорого". Только договор всего на три месяца. А дальше рынок покажет...
RomaS
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:42

  airmax78 написав:Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.

обвала не будет, потихоньку будут сползать цены до осени... потом стабилизируются...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:53

  airmax78 написав:Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.

лендлорд не погодився на знижку по оренді, прийшлося відслюнявити максіку по повній?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:41

  Oak написав:..
И радуется аренде домов:
С начала карантина, в Киеве и области аренда загородной недвижимости выросла на 50-60%. Это небывалый рост.

..

помницца, когда карантин только стартовал, я сразу ванговал это явление. Завсегдатаи, помню ныли, что этогонеможетбыть, ибо квартирка на 32м этаже с видом на мусорку куда лучше, чем частный домик в пригороде.
Вангую дальше, что спрос на домики (не квартиры в ирпенях!) вырастет, вместе с ценами на таковые. Ну и застройщики, те, что быстро соображают, будут смотреть в пользу малоэтажного строительства в пригородах, в том числе всяких недодомов, вроде таунхаусов.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Oak написав:..
И радуется аренде домов:
С начала карантина, в Киеве и области аренда загородной недвижимости выросла на 50-60%. Это небывалый рост.

..

помницца, когда карантин только стартовал, я сразу ванговал это явление. Завсегдатаи, помню ныли, что этогонеможетбыть, ибо квартирка на 32м этаже с видом на мусорку куда лучше, чем частный домик в пригороде.
Вангую дальше, что спрос на домики (не квартиры в ирпенях!) вырастет, вместе с ценами на таковые. Ну и застройщики, те, что быстро соображают, будут смотреть в пользу малоэтажного строительства в пригородах, в том числе всяких недодомов, вроде таунхаусов.
А чем квартира в ирпенях не устраивает? Тот же Парт Таун в Гостомоле. Есть чудные квартиры с террасами!
Крутой двор с соснами.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Сер 13 тра, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:45

  airmax78 написав:Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.

Коронавирус побежден? Шмигаль получил Нобелевку? Рост ВВП? Заробитчане уехали на клубнику?
BIGor
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