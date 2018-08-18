Додано: Сер 13 тра, 2020 10:09

Vlad442 написав: _Mykola_ написав: +1

При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.

По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика. +1При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.

Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами".

Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному. Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами".Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному.

Почему я должен ставить себя на место застройщика? У меня что прибыли такие же как у застройщика от покупки своей квартиры?Ключи, как бы передаются и начинаются ремонты ПОСЛЕ получения права собственности.Пока нет права собственности ВСЕ затраты ЗАСТРОЙЩИКА, это его затраты, а не будущего собственника.Вот, например если застройщик решил топить полэтажа с Вашей квартиры, Вы будете за это платить?Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика, его траты на ведение строительства, или Вы предлагаете заплатить еще подрядчикам, за то что они выполняют работы для застройщика?