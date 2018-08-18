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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:07
Никогда такого не было и вот опять! Никого из предыдущих кидал не посадили, за исключением мелких сошек, Зеленский обещал достроить, решат как обычно бюджетом.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:09
Почему я должен ставить себя на место застройщика? У меня что прибыли такие же как у застройщика от покупки своей квартиры?
Ключи, как бы передаются и начинаются ремонты ПОСЛЕ получения права собственности.
Пока нет права собственности ВСЕ затраты ЗАСТРОЙЩИКА, это его затраты, а не будущего собственника.
Вот, например если застройщик решил топить полэтажа с Вашей квартиры, Вы будете за это платить?
Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика, его траты на ведение строительства, или Вы предлагаете заплатить еще подрядчикам, за то что они выполняют работы для застройщика?
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:10
вчера днем ехал на работу, тоже заметил существенное оживление возле ОП СИТИ ХАБ
блин, по ходу за карантин народ не то что не проел сбережения а наоборот - разбагател на масках и антисептиках
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:14
противоречивые.
искренне полагаю, что перед выпуском стоило бы отрезать и законсервировать в азоте полтора яичка, как гарантию возврата мигранта
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:15
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:24
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:24
Пока правила не поменяются, какой смысл в государстве не выполняющем никаких функций? Думаю никакого, укрбуд и михайловский это прямое порождения преступного бездействия власти, государству и отвечать. Если будут нормальные рабочие законы, такого больше повторяться не будет.
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