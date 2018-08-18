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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3856385738583859>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:07

  striped написав:Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?
Никогда такого не было и вот опять! :D Никого из предыдущих кидал не посадили, за исключением мелких сошек, Зеленский обещал достроить, решат как обычно бюджетом.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:09

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.

Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами".
Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному.

Почему я должен ставить себя на место застройщика? У меня что прибыли такие же как у застройщика от покупки своей квартиры?
Ключи, как бы передаются и начинаются ремонты ПОСЛЕ получения права собственности.

Пока нет права собственности ВСЕ затраты ЗАСТРОЙЩИКА, это его затраты, а не будущего собственника.
Вот, например если застройщик решил топить полэтажа с Вашей квартиры, Вы будете за это платить?

Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика, его траты на ведение строительства, или Вы предлагаете заплатить еще подрядчикам, за то что они выполняют работы для застройщика?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:10

  necovi4 написав:Жена сегодня была в ДБК, забирала бумаги,чтобы получить в ЖЭК-е ключи для квартиры, ну и в дальнейшем оформить право собственности. Хитро придумали сволочи. По факту сейчас май 2020года. Эти упыри,заявили, что дом сдан в декабре 2019 года, поэтому будьте добры, оплатите за придомовую территорию и за тепло начиная с декабря. Мол, ваше отсутствие, не означает, что вы не должны платить ))) Повторюсь, сегодня был первый поход к застройщику, никаких приёмок и актов раньше не подписывали. Насколько правомерны ихние действия ? Нужно договор инвестирования позже почитать

p.s Кстати на удивление в ОП, живенько, народ тусит, парковка на Луговой забита. Кризис прошёл, ракета на лицо))))

вчера днем ехал на работу, тоже заметил существенное оживление возле ОП СИТИ ХАБ

блин, по ходу за карантин народ не то что не проел сбережения а наоборот - разбагател на масках и антисептиках
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:14

  striped написав:Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?

противоречивые.
искренне полагаю, что перед выпуском стоило бы отрезать и законсервировать в азоте полтора яичка, как гарантию возврата мигранта
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:15

  vst написав:Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.

и что? сколько можно спасать лохов?
то ммм, то михайловский то бєндб то аукбуд
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика
В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:24

  vst написав:Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.

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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:24

  PS4 написав:
  vst написав:Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.

и что? сколько можно спасать лохов?
то ммм, то михайловский то бєндб то аукбуд
Пока правила не поменяются, какой смысл в государстве не выполняющем никаких функций? Думаю никакого, укрбуд и михайловский это прямое порождения преступного бездействия власти, государству и отвечать. Если будут нормальные рабочие законы, такого больше повторяться не будет.
vst
 
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