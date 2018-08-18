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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:43
vst написав: PS4 написав: vst написав:
Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.
и что? сколько можно спасать лохов?
то ммм, то михайловский то бєндб то аукбуд
Пока правила не поменяются, какой смысл в государстве не выполняющем никаких функций? Думаю никакого, укрбуд и михайловский это прямое порождения преступного бездействия власти, государству и отвечать. Если будут нормальные рабочие законы, такого больше повторяться не будет.
З одного боку - правильно - держава повинна створити такі умови , щоб простий "інвестор" ( насправді просто покупець ) не влітав регулярно ... Але - не треба забувати і про все інше - держава гроші звідки на це буде брати ? З всіх інших . А вони в чому винні ? Бо живуть в такій державі ?
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Puente
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:45
PS4 написав:
вчера днем ехал на работу, тоже заметил существенное оживление возле ОП СИТИ ХАБ
блин, по ходу за карантин народ не то что не проел сбережения а наоборот - разбагател на масках и антисептиках
Жирком оброс однозначно. Время поднимать арендную плату в ЦП. В доллярах. Учитывая какое количество баксов Штаты вкинули в систему.
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airmax78
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:46
sequence написав: Oak написав:
..
И радуется аренде домов:
С начала карантина, в Киеве и области аренда загородной недвижимости выросла на 50-60%. Это небывалый рост.
..
помницца, когда карантин только стартовал, я сразу ванговал это явление. Завсегдатаи, помню ныли, что этогонеможетбыть, ибо квартирка на 32м этаже с видом на мусорку куда лучше, чем частный домик в пригороде.
Вангую дальше, что спрос на домики (не квартиры в ирпенях!) вырастет, вместе с ценами на таковые. Ну и застройщики, те, что быстро соображают, будут смотреть в пользу малоэтажного строительства в пригородах, в том числе всяких недодомов, вроде таунхаусов.
Вам не самому не смішно? Ціни на доміки виростуть:-)
Немає доміків. НЕМАЄ. Є конкретний пздц посеред поля або обдертих халуп. Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.
Просто прочитайте весь абзац статті, а не ту частину яка Вам подобається.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:59
Puente написав:
держава гроші звідки на це буде брати ?
Держава може взяти з Мкитися, Войцеховського, багато з кого, тільки чомусь не бере, то може проблебма в самій державі? Наскільки памятаю, з будівельних афер нікого не покарали ( за дуже рідким винятком) укрбуд, аркада, киеввисотбуд, консоль, уко, елитацентр градострой, интербудинвест, УИИК, укразиябуд, це так трішьки по Києву пройшовся, скількох злодіїв посадили? Такаж само ситуація і в банківській сфері.
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vst
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:59
Puente написав:
З одного боку - правильно - держава повинна створити такі умови , щоб простий "інвестор" ( насправді просто покупець ) не влітав регулярно ... Але - не треба забувати і про все інше - держава гроші звідки на це буде брати ? З всіх інших . А вони в чому винні ? Бо живуть в такій державі ?
тогда получайте цены как в европе...если хотите без рисков.
Т.е. другими словами - инвестируйте в готовое а не в воздух ...но ведь тогда и цена другая будет, так?
то кто этим лохам мешает думать куда вкладывать деньги
они б еще в казино ходили бы и требовали обратно свои деньги....тепилы млять
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PS4
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:05
RomaS написав:
Сегодня знакомые снимали квартиру "недорого". Только договор всего на три месяца. А дальше рынок покажет...
Кому покажет, лорду или снимающему жилье, кто перестраховывается, не понял ваш комментарий?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:15
vst написав:
В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно.
Выглядит странно и если купил за миллион... Так обычно рассуждают люди получающие деньги, а не заработавшие их.
Вот приходите Вы в автосалон покупать машину, Вам говорят, платите за машину по прайсу, но еще кроме того, заплатите аренду, охрану потому что она тут постояла полгодика до того как Вы ее купили...
ИМХО. ДО оформления права собственности, это собственность ЗАСТРОЙЩИКА, и соответственно его затраты на эту собственность. Введение дома в эксплуатацию не означает автоматический переход права собственности, и соответственно затрат на владение этой собственностью. Извините, но описанная Вами схема выглядит как лохотрон. И, если люди в большинстве своем позволяют поступать так с собой... то 73% оправданы и ничего не поменяется в деле развода кроликов.
ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет. Читайте договора которые подписали.
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_Mykola_
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:26
_Mykola_ написав:
ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет.
Ну от насправді виникає питання - будинок ввели в експлуатацію . Чому власник не приймає квартиру і не оформлює всі документи ? Чого чекає ? Не дуже воно йому треба - то які претензії до забудовника тоді ?
Неодноразово приймав квартири практично зразу - і якби і питань таких не виникало в принципі ...
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Puente
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:27
_Mykola_ написав:
схема выглядит как лохотрон
Схема как схема, у других начисляется после ПС, но без документов на ремонт не пускают, + от 3 месяцев простоя, 73% тут не причем, это было задолго до 73%.
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vst
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