Додано: Сер 13 тра, 2020 11:15

vst написав: В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно. В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно.

Выглядит странно и если купил за миллион... Так обычно рассуждают люди получающие деньги, а не заработавшие их.Вот приходите Вы в автосалон покупать машину, Вам говорят, платите за машину по прайсу, но еще кроме того, заплатите аренду, охрану потому что она тут постояла полгодика до того как Вы ее купили...ИМХО. ДО оформления права собственности, это собственность ЗАСТРОЙЩИКА, и соответственно его затраты на эту собственность. Введение дома в эксплуатацию не означает автоматический переход права собственности, и соответственно затрат на владение этой собственностью. Извините, но описанная Вами схема выглядит как лохотрон. И, если люди в большинстве своем позволяют поступать так с собой... то 73% оправданы и ничего не поменяется в деле развода кроликов.ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет. Читайте договора которые подписали.