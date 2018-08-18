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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3856385738583859

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:43

  vst написав:
  PS4 написав:
  vst написав:Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.

и что? сколько можно спасать лохов?
то ммм, то михайловский то бєндб то аукбуд
Пока правила не поменяются, какой смысл в государстве не выполняющем никаких функций? Думаю никакого, укрбуд и михайловский это прямое порождения преступного бездействия власти, государству и отвечать. Если будут нормальные рабочие законы, такого больше повторяться не будет.


З одного боку - правильно - держава повинна створити такі умови , щоб простий "інвестор" ( насправді просто покупець ) не влітав регулярно ... Але - не треба забувати і про все інше - держава гроші звідки на це буде брати ? З всіх інших . А вони в чому винні ? Бо живуть в такій державі ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:45

  PS4 написав:вчера днем ехал на работу, тоже заметил существенное оживление возле ОП СИТИ ХАБ

блин, по ходу за карантин народ не то что не проел сбережения а наоборот - разбагател на масках и антисептиках

Жирком оброс однозначно. Время поднимать арендную плату в ЦП. В доллярах. Учитывая какое количество баксов Штаты вкинули в систему.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:
  Oak написав:..
И радуется аренде домов:
С начала карантина, в Киеве и области аренда загородной недвижимости выросла на 50-60%. Это небывалый рост.

..

помницца, когда карантин только стартовал, я сразу ванговал это явление. Завсегдатаи, помню ныли, что этогонеможетбыть, ибо квартирка на 32м этаже с видом на мусорку куда лучше, чем частный домик в пригороде.
Вангую дальше, что спрос на домики (не квартиры в ирпенях!) вырастет, вместе с ценами на таковые. Ну и застройщики, те, что быстро соображают, будут смотреть в пользу малоэтажного строительства в пригородах, в том числе всяких недодомов, вроде таунхаусов.

Вам не самому не смішно? Ціни на доміки виростуть:-)

Немає доміків. НЕМАЄ. Є конкретний пздц посеред поля або обдертих халуп. Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.

Просто прочитайте весь абзац статті, а не ту частину яка Вам подобається.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:держава гроші звідки на це буде брати ?
Держава може взяти з Мкитися, Войцеховського, багато з кого, тільки чомусь не бере, то може проблебма в самій державі? Наскільки памятаю, з будівельних афер нікого не покарали ( за дуже рідким винятком) укрбуд, аркада, киеввисотбуд, консоль, уко, елитацентр градострой, интербудинвест, УИИК, укразиябуд, це так трішьки по Києву пройшовся, скількох злодіїв посадили? Такаж само ситуація і в банківській сфері.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:59

  Puente написав:
З одного боку - правильно - держава повинна створити такі умови , щоб простий "інвестор" ( насправді просто покупець ) не влітав регулярно ... Але - не треба забувати і про все інше - держава гроші звідки на це буде брати ? З всіх інших . А вони в чому винні ? Бо живуть в такій державі ?



тогда получайте цены как в европе...если хотите без рисков.
Т.е. другими словами - инвестируйте в готовое а не в воздух ...но ведь тогда и цена другая будет, так?

то кто этим лохам мешает думать куда вкладывать деньги

они б еще в казино ходили бы и требовали обратно свои деньги....тепилы млять :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:05

  RomaS написав:Сегодня знакомые снимали квартиру "недорого". Только договор всего на три месяца. А дальше рынок покажет...


Кому покажет, лорду или снимающему жилье, кто перестраховывается, не понял ваш комментарий?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:15

  vst написав: В Украине так не работает, у каждого застройщика свои схемы и правила. У Аркады было так: после ввода дома в эксплуатацию подписывается акт приема передачи, потом временный договор с жеком, в носиться аванс на счет жека от 5000гр, далее коммуналка отнимается от этой цифры, через несколько месяцев с жеком подписывается постоянный договор и остаток можно вернуть, кто не хочет вносит аванс ключи не получает, учитывая что документы на ПС готовятся от полу года схема была нормальная. У других застройщиков правила другие, но подобны. Купить квартиру за миллион гривен и не иметь пару тысяч заплатить за коммуналку, выглядит очень странно.

Выглядит странно и если купил за миллион... Так обычно рассуждают люди получающие деньги, а не заработавшие их. :roll:

Вот приходите Вы в автосалон покупать машину, Вам говорят, платите за машину по прайсу, но еще кроме того, заплатите аренду, охрану потому что она тут постояла полгодика до того как Вы ее купили... :D

ИМХО. ДО оформления права собственности, это собственность ЗАСТРОЙЩИКА, и соответственно его затраты на эту собственность. Введение дома в эксплуатацию не означает автоматический переход права собственности, и соответственно затрат на владение этой собственностью. Извините, но описанная Вами схема выглядит как лохотрон. И, если люди в большинстве своем позволяют поступать так с собой... то 73% оправданы и ничего не поменяется в деле развода кроликов. :twisted:

ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет. Читайте договора которые подписали. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:26

  _Mykola_ написав:ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет. :lol:


Ну от насправді виникає питання - будинок ввели в експлуатацію . Чому власник не приймає квартиру і не оформлює всі документи ? Чого чекає ? Не дуже воно йому треба - то які претензії до забудовника тоді ?
Неодноразово приймав квартири практично зразу - і якби і питань таких не виникало в принципі ...
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:схема выглядит как лохотрон
Схема как схема, у других начисляется после ПС, но без документов на ремонт не пускают, + от 3 месяцев простоя, 73% тут не причем, это было задолго до 73%.
vst
 
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