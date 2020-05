Додано: Сер 13 тра, 2020 12:24

baraka написав: _Mykola_ написав: +1

При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.

с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?



то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но я ремонт не делал, в квартире не живу, мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ? с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но я ремонт не делал, в квартире не живу, мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?

Барака, володіння зобов"язує.

Не хочеш платити - живи під мостом.



Я ОСББ заплатив все за той час, коли не жив, хоча забрав свідоцто х.з. коли.

Але є квартири досі не продані, не знаю, як там будуть домовлятися... чи покупець погасить борг, чи продавець... а може якому меру Бучі спишуть...



Але ж двірник прибирає, газони поливає, інфраструктури тримають в порядку.

Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 тра, 2020 12:32, всього редагувалось 3 разів.

