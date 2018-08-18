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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3858385938603861>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:35

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:
  _Mykola_ написав:ЗЫ. В моем варианте ВСЕ платежи пошли с даты оформления права собственности, и показаний указанных в акте приема-передачи. Хотя тоже были попытки получить оплату с момента ввода в эксплуатацию. Но законных оснований на это у застройщика и его карманного жека нет. :lol:


Ну от насправді виникає питання - будинок ввели в експлуатацію . Чому власник не приймає квартиру і не оформлює всі документи ? Чого чекає ? Не дуже воно йому треба - то які претензії до забудовника тоді ?
Неодноразово приймав квартири практично зразу - і якби і питань таких не виникало в принципі ...

Так если застройщик не прописал сроки в договоре или порядок оплаты с момента введения в эксплуатацию, то какие правовие основания у него есть для требования такой оплаты?

И, например, если квартиру собственник купил у застройщика без инвестировония в котлован или достраивающийся дом, т.е. он вообще человек "с улицы" то в таком случае покупатель тоже должен ВСЕ платежи оплатить с момента ввода в эксплуатацию? :D

Читайте что подписываете, ДО, а не после. Если есть пункты по порядку оплаты, то есть основания для оплаты, если их нет, то суд просто откатит эти требования, т.к. это незаконно.


Стоп - оце зараз Ви говорите про покупку вже готового і зданого в експлуатацію житла . Ну - тут покупець повинен просто слідкувати за руками продавця . Щось я не чув про абсолютно чесних продавців в принципі - прогорають швидко дуже ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38

  vst написав:
  _Mykola_ написав:схема выглядит как лохотрон
Схема как схема, у других начисляется после ПС, но без документов на ремонт не пускают, + от 3 месяцев простоя, 73% тут не причем, это было задолго до 73%.

После ПС, есть законные основания, ДО - нет!
Это к тому, что надо большинству подтягивать правовые основы, и не давать себя обманывать и разводить на деньги.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:44

  Puente написав:Стоп - оце зараз Ви говорите про покупку вже готового і зданого в експлуатацію житла . Ну - тут покупець повинен просто слідкувати за руками продавця . Щось я не чув про абсолютно чесних продавців в принципі - прогорають швидко дуже ...

ДО получения права собственности, квартира и часть общих площадей и коммуникаций дома Вам юридически НЕ принадлежит, соответственно у Вас нет никаких правовых обязательств платить за содержиние дома, т.к. часть дома, т.е. "Ваша" квартира не в Вашей собственности, если другое по порядку оплаты не прописано в Ващем договоре с затройщиком или фондом финансирования. :roll:

Если в договоре этого нет, то суд на Вашей стороне, и все требования платежей до получения Вами права собственности будут отклонены.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я бы на месте застройщика прописала пункт, если инвестор не оформляет право собственности в течении 2-х недель, то договор аннулируется и деньги инвестору возвращают после реализации квартиры.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:52

  Елена8 написав:Я бы на месте застройщика прописала пункт, если инвестор не оформляет право собственности в течении 2-х недель, то договор аннулируется и деньги инвестору возвращают после реализации квартиры.

Если инвестор подпишет такой договор, то это будут проблемы инвестора.
Договора всегда нужно читать ПЕРЕД подписанием.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:15

  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика. :roll:


с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?

то есть, например, купил я квартиру в новостройке, стал владельцем, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но я ремонт не делал, в квартире не живу, мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:24

  baraka написав:
  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика. :roll:


с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?

то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но я ремонт не делал, в квартире не живу, мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?

Барака, володіння зобов"язує.
Не хочеш платити - живи під мостом.

Я ОСББ заплатив все за той час, коли не жив, хоча забрав свідоцто х.з. коли.
Але є квартири досі не продані, не знаю, як там будуть домовлятися... чи покупець погасить борг, чи продавець... а може якому меру Бучі спишуть...

Але ж двірник прибирає, газони поливає, інфраструктури тримають в порядку.
Тільки вільнолюдь хоче щоб це було йому на халяву. Хтось інший за це платив, а він буде прикидатися хитровимаханим поцом, поки на його ліву різьбу не захерячать правосторнній болт.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 тра, 2020 12:32, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:24

  baraka написав:
  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика. :roll:


с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?

то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?

Тут закон четко оговаривает, оплата идет по факту получения услуги, т.е. Вы как владелец можете не иметь договора с ЖЕКом, но по факту получения оплачиваете его услуги, это несколько другое. Но, право требования оплаты услуг ЖЕКа наступает с момента получения права собственности. ДО - должен платить застройщик!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:29

  _Mykola_ написав:
  baraka написав:с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?

то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?

Тут закон четко оговаривает, оплата идет по факту получения услуги, т.е. Вы как владелец можете не иметь договора с ЖЕКом, но по факту получения оплачиваете его услуги, это несколько другое. Но, право требования оплаты услуг ЖЕКа наступает с момента получения права собственности. ДО - должен платить застройщик!


хм, интересно
подскажите плиз - а каким законом это регулируется ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:41

  _Mykola_ написав:
  baraka написав:
  _Mykola_ написав:+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.
По оплате услуг ЖЭКа, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика. :roll:


с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?

то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?

Тут закон четко оговаривает, оплата идет по факту получения услуги, т.е. Вы как владелец можете не иметь договора с ЖЕКом, но по факту получения оплачиваете его услуги, это несколько другое. Но, право требования оплаты услуг ЖЕКа наступает с момента получения права собственности. ДО - должен платить застройщик!


Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...
Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...
Востаннє редагувалось Puente в Сер 13 тра, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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